2 innecesarios bombazos de Rusia a Járkov alientan pedido de Ucrania

A las 19:00, las tropas rusas atacaron una zona residencial en el centro de la ciudad. Según Oleg Sinegubov, 18 personas resultaron heridas. Entre los heridos se encuentra un niño de 13 años. Terekhov dijo que Rusia atacó la infraestructura civil. "Aquí hay una oficina de correos, una peluquería y una cafetería", explicó el alcalde. Según el jefe de policía de la región de Jarkov, Vladimir Timoshko, las tropas rusas atacaron con un misil S-300 o S-400.

Ucrania

Nazar Voloshin, portavoz del grupo operativo-táctico ucraniano de tropas Khortitsa, el ejército ruso intenta abrirse paso en el frente Strelechya-Glubokoye.

“En la región de Jarkov, las Fuerzas de Defensa detuvieron al enemigo en dirección a Strelechya - Glubokoe, lo derribaron con éxito de esas posiciones y la ofensiva se detuvo en esa dirección. Actualmente se está realizando un trabajo sistemático para desalojar al enemigo de sus posiciones ocupadas. Las fuerzas de defensa alcanzaron las líneas de defensa a tiempo, en su mayor parte”, lo cita RBC-Ucrania .

Según Voloshin, las tropas rusas tuvieron cierto éxito en dirección a Volchansk y en dirección a Strelechye-Glubokoe.

“Los ocupantes están tratando de saturar estas áreas con equipo y mano de obra para evitar que las Fuerzas de Defensa tomen la iniciativa táctica en el campo de batalla. Por supuesto, el enemigo no ceja en sus intentos de romper las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Liptsy, Volchansk, Tikhoy y Staritsa. Pero gracias a las acciones de Ucrania, las tropas enemigas están atrapadas en la carretera en Liptsy, completamente empantanadas en Volchansk, y las Fuerzas Armadas de Ucrania las están expulsando de allí”, añadió.

A principios de mayo, Rusia lanzó una nueva ofensiva en las zonas fronterizas de la región de Jarkov y el bombardeo de la ciudad se intensificó notablemente. Los expertos llaman al objetivo de la ofensiva la creación de una “zona de amortiguamiento”, con cuya ayuda sería posible reducir la intensidad del bombardeo de la región de Belgorod desde Ucrania, así lo confirmó Vladimir Putin (también afirmó que “ hoy” Rusia no tiene planes de tomar Jarkov). Sin embargo, hasta ahora las tropas están irrumpiendo en territorio ucraniano en zonas estrechas y sólo al este de Jarkov. Es probable que el plan ofensivo esté relacionado con otras operaciones de las Fuerzas Armadas rusas.

Zelensky

Volodymyr Zelensky convocó al presidente chino, Xi Jinping; y al presidente estadounidense, Joe Biden, a asistir a la cumbre de paz sobre Ucrania, los días 15/06 y 16/06 en Suiza. El líder ucraniano publicó en su canal de Telegram el correspondiente mensaje en vídeo, grabado en Járkov: a propósito del ataque ruso, reivindicó su convocatoria.

Según sus palabras, más de 80 países ya han confirmado su participación al evento.

“Hago un llamamiento a los líderes del mundo que hasta ahora están al margen de los esfuerzos globales para preparar la cumbre de paz: el presidente Biden, el líder de USA; el presidente Xi, el líder de China. <…>. Por favor, demuestren su liderazgo para lograr la paz, una paz real y no una pausa entre golpes”, dijo Zelensky.

Señaló que "los esfuerzos de la mayoría mundial son la mejor garantía del cumplimiento de los compromisos" y pidió a los líderes estadounidense y chino que apoyen la cumbre de paz suiza con "su liderazgo y participación personal".

“No hay ningún Estado que pueda detener una guerra así por sí solo. Necesitamos la participación de los líderes mundiales”, concluyó el líder de Ucrania.

“En principio, después de esta cumbre quedará claro quién quiere poner fin a la guerra y quién quiere mantener buenas relaciones con la Federación Rusa. ¿Por qué no invitaron a Rusia? Porque lo bloquean todo, lo sabotean todo, no se calmarán hasta presentar tal o cual plan para poner fin a la guerra, que será su ultimátum. Invitar a todos los países no se trata sólo de política, sino de influencia política y presión sobre Rusia”, explicó Zelensky.

Vladimir Zelensky ha dicho repetidamente que el propósito de la cumbre en Suiza es comenzar a desarrollar un plan de paz en los términos de Ucrania, que será presentado a Moscú en el futuro. El 20/05, en una entrevista con Reuters, él mencionó 3 temas prioritarios a discutir en la reunión:

“Estos 3 puntos son la seguridad nuclear, la seguridad de la navegación en los mares Negro y Azov, y el regreso de los niños ucranianos en un marco de intercambio de todos por todos. Si todos los países apoyan, habrá soluciones técnicas y se elaborará un plan. Y luego este plan será transferido y presentado en varios lugares de Rusia”.

Esto quiere decir que Zelensky redujo a 3 puntos su anterior agenda de 10.

La “fórmula de paz” inicial del Presidente de Ucrania implicaban la retirada de las tropas rusas de toda Ucrania (incluyendo Crimea y Donbass) y el pago de reparaciones o indemnizaciones.

Al mismo tiempo, el presidente de Ucrania admitió en una entrevista que Kiev considera que la cumbre no es un intento de detener las hostilidades, sino una plataforma para buscar nuevas palancas de presión sobre la Federación Rusa.

Al encuentro en Bürgenstock, suiza invitó a más de 160 delegaciones, incluidas las de los países del G7, G20, la UE y los BRICS. También se enviaron invitaciones a representantes del Consejo de Europa, la ONU y la OSCE. Además, fueron invitados a la conferencia el Papa y el Patriarca de Constantinopla.

Brasil y Sudáfrica ya se han negado a participar en la cumbre.

India representará a los países del Sur global en la conferencia, afirmó el primer ministro Narendra Modi en una entrevista con Press Trust of India. Según él, el nivel de participación dependerá del calendario, la logística y las obligaciones paralelas. Modi no especificó si asistirá personalmente a la conferencia en Bürgenstock.

Según fuentes de Bloomberg, Joe Biden podría saltarse la cumbre de paz. Después de la reunión del G7 en Italia, el líder estadounidense probablemente regresará a USA para un evento de campaña en Los Ángeles (California). Biden está prestando más atención a la campaña electoral en el contexto de la popularidad de su rival Donald Trump .

RIA Novosti, citando a la agencia china Xinhua, informó también que el presidente chino Xi Jinping, en una reunión con Vladimir Putin, dijo que Beijing apoya la celebración de una conferencia internacional de paz para resolver el conflicto en Ucrania pero sujeto a una participación igualitaria de Moscú y Kiev.

Según Politico, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, no irá a la cumbre en Suiza, sino que asistirá a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS en Rusia.