Lula contra cumbre de paz sin Rusia y durísimo con Putin/Zelensky

“Lo que no hago es tomar partido”, manifestó en otra parte de disertación y para demostrarlo fulminó a ambos mandatarios:

Si Zelenski dice que no quiere hablar con Putin, y Putin dice que no quiere hablar con Zelenski, en otras palabras, es porque están disfrutando de la guerra. Porque, si no, ya lo habrían hecho Si Zelenski dice que no quiere hablar con Putin, y Putin dice que no quiere hablar con Zelenski, en otras palabras, es porque están disfrutando de la guerra. Porque, si no, ya lo habrían hecho

Rusia vs Ucrania

Lula da Silva mantuvo días atrás una conversación con el presidente ruso justamente sobre la conferencia de paz en Suiza. Rusia en la llamada volvió a rechazar la conferencia porque se basa en el plan de paz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que Moscú considera inviable.

El año pasado Lula le dijo a su homólogo ucraniano, que Brasil dialogará con quien sea necesario para lograr una solución pacífica al conflicto entre Ucrania y Rusia, en el encuentro que tuvieron en paralelo a la Asamblea de la ONU.

Según Lula, la cumbre debería ser creado un grupo de países "en el momento apropiado" y que sea reconocida por Rusia y Ucrania lo cual no ha sido aceptado, entre otros, por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Zelensky, que consideran que se pondría condición igual al país invasor y al país agredido. A su vez debería clamar por "pronto alto el fuego y una paz justa y duradera".

image.png ¿Cómo trazar un puente entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin? Parece imposible.

Lula defendió una propuesta de negociación para la guerra firmada a finales de mayo por Brasil y China llamado "Entendimientos comunes entre Brasil y China sobre una resolución política para la crisis en Ucrania", texto que presentó seis puntos, entre los que destacan la no escalada de los combates, el aumento de la asistencia humanitaria y el rechazo al uso de armas de destrucción masiva, especialmente nucleares.

Entre otros puntos defienden el respeto a la integridad territorial de “las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes"s países", ,“intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania” y el cese de “ataques a instalaciones civiles”.

Ucrania, por su parte, está dispuesta a negociar la paz solo si las tropas rusas abandonan los territorios ocupados de Ucrania, incluida la península de Crimea (anexada en 2014). También exigir el procesamiento de los crímenes de guerra rusos, así como indemnizaciones y garantías de seguridad.

Rusia, por su parte, tilda esas semanas de “poco realistas” y respalda la iniciativa de China y Brasil.

