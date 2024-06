Una ley, cualquiera...

manifestacion-leybases.jpg La policía repele con hidrantes a los manifestantes contra la 'Ley Ómnibus'. NA.

La aprobación en el Senado generó una positiva reacción en los mercados: subieron los bonos, bajó el Riesgo País y se desplomó el dólar blue, que, sin embargo, luego recuperó posiciones y terminó la semana en niveles pre-sesión del Senado. Se sumaron además a las “buenas noticias” para Milei que se renovó el swap con China y que el FMI aprobó la revisión por la que desembolsó unos US$800 millones del programa vigente. Todo tiene que ver con todo: le adjudican al FMI haber intervenido para destrabar la refinanciación, lo que se habría convertido en una condición para que aprobara la 8va revisión del programa de Facilidades Extendidas. La refinanciación del swap le ahorrará al Banco Central unos US$5 mil millones entre este mes y el próximo. Era una sangría que el BCRA no se puede permitir, menos cuando está vendiendo dólares en lugar de comprarlos en plena temporada alta de liquidación de cosecha. Esta semana que pasó, el Central incorporó 0 reservas netas. Es un foco de preocupación de cara a la 2da parte del año cuando la demanda de dólares crece y disminuye la oferta. En ese marco se profundiza la incertidumbre sobre la apertura del cepo, una medida necesaria más que cualquier régimen de promoción de inversiones. Después de todo, ¿quién pondrá dólares si no podrá llevárselos libremente después?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Aurum_Valores/status/1801704016449064974&partner=&hide_thread=false Sigue sin mejorar la acumulación de divisas del BCRA pic.twitter.com/MajAIViMwJ — Aurum (@Aurum_Valores) June 14, 2024

La renovación del swap no sería gratis para Milei en términos políticos. Beijing reclamaría algún tipo de gesto del presidente argentino para recomponer el vínculo entre los países que el propio Milei dinamitó sin ninguna necesidad con su berrinche contra los “comunistas”. Trascendió que el libertario arribaría a China el próximo 04/07. La Casa Rosada desmiente que haya confirmada alguna visita, pero no la descartó. Una foto de Milei con Xi Jinping sería una dura derrota para el relato libertario. Otra más. La primera en celebrar la renovación del intercambio de monedas fue Diana Mondino, una de las que había colaborado para deteriorar las relaciones con el Gigante Asiático con el exabrupto aquel de “los chinos son todos iguales”. Fueron días de zozobra respecto de la continuidad de la canciller en su cargo. Habría un fastidio presidncial por un incidente con la comunidad islámica. Mondino fue bajada de la comitiva que viajó a Italia para la reunión del G7, le quitaron el control de una agencia de comercio exterior, y hasta circularon nombres de posibles reemplazantes, entre ellos el de Gerardo Werthein, embajador en USA que sí fue llevado a la reunión de las potencias en Borgo Egnazias. Milei estuvo a punto de no ir al encuentro al que fue invitado por la premier italiana Giorgia Meloni, pero oficios de diplomáticos de carrera con altos rangos en el Palacio San Martín habrían convencido al Presidente de no faltar a una cita en la que se cruzaría con Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz y el Papa Francisco, entre otros. Por otro lado, y por un pedido del ucraniano Volodimir Zelensky, Milei repuso en su agenda la Cumbre por la Paz en Suiza. El Presidente había recortado todas las actividades institucionales de la gira europea y dejado sólo las paradas en Madrid y Hamburgo, donde recibirá en unos días distinciones de reductos libertarios, irrelevantes para el conjunto de los argentinos.

