Nuevos ciclos en C5N y una dupla de conductores impensada

Cabe recordar que ambos fueron panelistas en Argenzuela y protagonizaron constantes y tensos cruces. De hecho, cuando Brey anunció su renuncia al programa de Jorge Rial las versiones apuntaron a que una de los principales razones que la llevaron a tomar esa decisión fue su mala relación con el periodista ultra kirchnerista.

De acuerdo a la información que brindó Ángel de Brito a principio de año cuando se efectuó la salida de la periodista de espectáculos, "uno de los motivos (por los que Brey se desvinculó del programa) es que se le hacía duro, así me dijo, convivir con un maltratador como Brancatelli".

"Ella lo dijo: 'Mientras éramos los dos panelistas y estaba Jorge (Rial) el juego era lógico, pero cuando él está en el rol de conductor me menosprecia todo el tiempo, me ningunea, me maltrata. Y fuera del aire seguía el tema'", agregó.

En este marco, sólo el tiempo demostrará si la apuesta de C5N al reunir a ambos periodistas fue un acierto o un error garrafal.

"Los ciclos se cumplen": Periodista se despidió de C5N y se sumará a A24

En la tarde del domingo (8/12) Guillermo Favale anunció en el ciclo Argentina en Vivo su salida de C5N tras once años en el canal. Por otro lado, y si bien el periodista aún no reveló detalles sobre su futuro, todo parece indicar que es otra de las figuras que se incorporará a A24 el próximo año.

Fue Pablo Montagna quien adelantó la información sobre la desvinculación de Favale, primero a través de sus redes sociales y luego en su envío Pasa Montagana de Radio Rivadavia.

Además, agregó que el conductor formará parte de la renovación del Grupo América pactada para el 2025, con el desembarco de Juan Cruz Ávila como nuevo CEO.

En lo que respecta a su despedida formal, Favale aprovechó algunos minutos de su programa para hablarle tanto a su audiencia como a su equipo.

"Siempre es difícil irse de un lugar, pero la vida continúa. Yo quiero agradecer a quiénes me convocaron para formar parte de esta programación hace 11 años", introdujo

Naturalmente, los ciclos se cumplen. Los ciclos de la vida, personales y profesionales, cambian los desafíos y la visión de la propia vida, y uno siente que hay que poner un punto final Naturalmente, los ciclos se cumplen. Los ciclos de la vida, personales y profesionales, cambian los desafíos y la visión de la propia vida, y uno siente que hay que poner un punto final

"Lo único que tengo para C5N son agradecimientos. En estos tiempos duros nos tocaron vivir diferentes momentos, pero nos fortaleció. Me llevo la relación con los seres humanos, muchos amigos de este canal, y el cariño del público", continuó.

"Este año empecé a sentir que el ciclo se cerraba. Me tomé dos semanas de vacaciones para pensarlo, pero me di cuenta que no. Después de pensarlo dije 'es un ciclo que se cerró', hay que poner un punto final, no hay que estirar los ciclos. El punto lo tiene que poner uno antes de que lo ponga la vida", concluyó Favale

