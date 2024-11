La renuncia que sacude a Duro de Domar en C5N: "Indeclinable"

Sin embargo, en una reciente entrevista con el medio Eter Digital, la periodista dejó algunas reflexiones sobre su rol en la pantalla chica:

Me gusta la televisión, pero me cuesta. Hay toda una cuestión de producción de imagen y tiempo que lleva esa producción Me gusta la televisión, pero me cuesta. Hay toda una cuestión de producción de imagen y tiempo que lleva esa producción

"A mí no me interesa ejercer la comunicación para llenar minutos de aire de radio ó de televisión, y muchas veces la televisión, por la lógica, requiere que llenes minutos, y te exige un nivel de simplismo, que a mí me conflictúa", expresó.

Embed - Guillermo Moreno en "Duro de Domar" 28/7/24

Fuego en C5N: Pablo Duggan cruzó todos los límites con Mariana Brey

En la velada de ayer (lunes 23/9) la tensión existente entre Pablo Duggan y Mariana Brey en el envío Duro de Domar de C5N escaló hasta un punto de no retorno cuando el tópico de debate fue el escrache que sufrió Juan Grabois en el Aeropuerto de Ezeiza al regresar de Roma.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RPN_Oficial/status/1838410789125751199?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1838410789125751199%7Ctwgr%5Ebc5837efd3c88d756d1a253c9f26a33d249843a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ffuego-c5n-pablo-duggan-cruzo-todos-los-limites-mariana-brey-n586021&partner=&hide_thread=false Duggan SE HARTÓ de Brey y la mandó al diablo en vivo: "Los huevos llenos..." pic.twitter.com/vFbvFIMe1n — Revolución Popular (@RPN_Oficial) September 24, 2024

Todo comenzó cuando la panelista afirmó que, si bien está en contra de toda manifestación de violencia o intolerancia, acusó al dirigente social de "sobreactuar la reacción" y de "recalentar" un reproche mínimo. Fue allí cuando Duggan hizo sus primeras intervenciones, disgustado ante el argumento de su compañera.

La discusión subió de tono cuando Brey puso sobre la mesa una frase que años había dicho el propio dirigente social a Mariano Iúdica sobre que "antes de salir a cartonear él saldría a 'chorear de caño'". Ante esto, el conductor le espetó, ya con un tono más hostil:

A mí me parece que vos estás continuando con el mensaje de odio contra Grabois. Es repugnante lo que dijiste recién. Te lo digo con todo cariño (...) Cuando acabás de sufrir lo que sufrió él y vos traés archivos para justificar el odio, vos estás justificando el odio A mí me parece que vos estás continuando con el mensaje de odio contra Grabois. Es repugnante lo que dijiste recién. Te lo digo con todo cariño (...) Cuando acabás de sufrir lo que sufrió él y vos traés archivos para justificar el odio, vos estás justificando el odio

Sin embargo, la periodista de espectáculos continúo firme con su punto de vista, lo que provocó una nueva funesta reacción de Duggan: "Mirá, nos haces hablar de cosas que no tienen ningún sentido, Mariana. La verdad, tu aporte es horrible. Horrible es tu aporte. Horrible. Pero te lo voy a explicar porque por ahí hay gente como vos que no lo entiende".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Bobmacoy/status/1838452784191967609?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1838452784191967609%7Ctwgr%5Ebc5837efd3c88d756d1a253c9f26a33d249843a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ffuego-c5n-pablo-duggan-cruzo-todos-los-limites-mariana-brey-n586021&partner=&hide_thread=false - Mariana Brey le causó una hemorragia cerebral a Duggan cuando le recordó que Grabois dijo que prefería salir de caño que cartonear, Pablito no aguantó más y sin antes maltratar a Mariana cortó la discusión y salió de cámara... pic.twitter.com/0VpRJW8Fhq — Doctor House (@Bobmacoy) September 24, 2024

"Bueno, no sé con quién tendrás que ir a hablar. A vos no te gustará mi aporte. Mucha gente de todos lados me dice que soy encantadora", retrucó la panelista, y el ida y vuelta se salió de control.

"Me parece que no me estás entendiendo bien. Jamás justifico ni festejo el escrache con nadie, no es por ahí. Digo que el sobrereaccionó", intentó explicarle Brey a Duggan, interrumpiéndolo una y otra vez.

"Pará de hablar arriba, deja hablar un poquito, para un poquito", le pidió el periodista a su compañera en reiteradas oportunidades y agregó: "Lo que estamos discutiendo es si queremos vivir en una sociedad donde el que piensa distinto es agredido en la vía pública".

Puesto que Brey no cedió en ningún momento ante los intentos de Duggan para callarla, el presentador explotó sin cuidar sus modos. "No, no puedo así. Vamos a próximo tema. ¡Me hinché las pelotas! Vamos a hablar de Córdoba, dale... ¡Me rompió las pelotas!", cerró.

