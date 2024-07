Fuego en C5N por elecciones en Venezuela: "Maduro no es autoritario"

"Mucha inmigración colombiana en Venezuela, te voy a dar los datos precisos de la cantidad de personas. Charlado en su momento con la Vicepresidenta Delcy Rodriguez", aseguró García. "O sea, ¿todo el mundo se quiere ir de Venezuela menos los colombianos que quieren ir a Venezuela?", lanzó Duggan, irónico.

"Venezuela sorteó la violencia interna que tenía, una proposición muy violenta. Logró vía comunidad europea llegar a una mesa de diálogo inédita", afirmó la panelista. "Todo eso ocurrió, es cierto, pero también hay que asumir los errores propios que tuvo el Gobierno de Maduro", finalizó Duggan, poniendo paños fríos.

Guillermo Moreno y Cynthia García se sacaron chispas

Más tarde, Moreno cuestionó a García sobre su postura en relación a la dolarización, comparando la situación en Venezuela con el contexto argentino.

"Maduro dolarizó la economía, hace pedazos a los de abajo. Por eso vos acá estás en contra de dolarizar. Y allá estás a favor porque hacen siempre lo mismo", le espetó el ex Secretario de Comercio a la panelista, resaltando una aparente contradicción en su posición.

"Cuando Cristina diga que su candidata es Villarruel, van a empezar a hablar de Villarruel", chicaneó entonces Moreno. "Eso infiere que yo no tengo pensamiento crítico ni pensamiento propio", respondió ofendida García. "Con un sector solo, con Venezuela no", arremetió el dirigente peronista.

"¡No podés eliminar el contexto, el contexto es de bloqueo! ¿Negás el bloqueo a Venezuela?", pronunció de manera exaltada la ex 678. Ante esto, Moreno se dispuso a explicar su mirada sobre cómo se desarrolló el proceso que acabó con la crisis económica venezolana, y concluyó: "Todo eso es un desastre y no tiene nada que ver con la Década Ganada, no tiene nada que ver con un modelo nacional y popular". Por su parte, García expresó:

La verdad que me sorprende lo que decís, que no puedas analizar los dos procesos por separado y que los asimiles, no sé si es intencional o no. Lo de si Cristina va a elegir a Villarruel a mí no me consta. No apoyaría una situación así porque no apoyo a ninguna negacionista de la Dictadura, no como vos. Eso te revela a vos, Guillermo. A mí me sorprende La verdad que me sorprende lo que decís, que no puedas analizar los dos procesos por separado y que los asimiles, no sé si es intencional o no. Lo de si Cristina va a elegir a Villarruel a mí no me consta. No apoyaría una situación así porque no apoyo a ninguna negacionista de la Dictadura, no como vos. Eso te revela a vos, Guillermo. A mí me sorprende

"Vos estás bancando la dolarización en Venezuela, eso habla de vos y del progresismo. A vos todo lo que venga de un lugar te parece bien y todo lo que venga de otro te parece mal. Y todo lo que sea peronismo te parece horrible", espetó Moreno. "Esa simplificación es un insulto y no te voy a permitir que insultes, porque vos no me vas a simplificar a mí", retrucó García, concluyendo el tenso cruce.

