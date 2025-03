Curioso guiño de Pedro Rosemblat a Eduardo Feinmann: "Coincido mucho"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1897426066177708488&partner=&hide_thread=false Eduardo Feinmann SE METIÓ EN LA POLÉMICA de Eial Moldavsky y Lali Espósito



"Me dio asco lo que hicieron con Lali"

"Es de poco caballero, son cosas que no se hacen"

"Eial me parece un filósofo de cuarta"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/loRUokNsrL — América TV (@AmericaTV) March 5, 2025

Ahora bien, lo que podría explicar esta repentina interacción es que Feinmann no dudó en meterse de lleno en el escándalo anteriormente explicado y destrozó a Moldavsky:

Asco me dio. Me parece poco hombre, poco caballero. Son cosas que no se hacen. Me parece un filósofo de cuarta Asco me dio. Me parece poco hombre, poco caballero. Son cosas que no se hacen. Me parece un filósofo de cuarta

De este modo, este guiño de Rosemblat a Feinmann podría no ser más que un tiro por elevación al influencer.

"Sos poco hombre": El descargo de Leila Gianni contra Eduardo Feinmann por cruce en A24

En la tarde del jueves 20/2 Leila Gianni fue invitada al ciclo Hora crítica encabezado por Ignacio Ortelli en A24 donde fue entrevistada. Algunos instantes después de concluida la nota, la ex subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano realizó un descargo contra Eduardo Feinmann, a quien acusó de haberle hecho gestos detrás de cámara.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Leigianni/status/1892686221538709733?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1892686221538709733%7Ctwgr%5Ebba7a723e982d5ea1537ffc7755496f7bde4d74f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fsos-poco-hombre-el-descargo-leila-gianni-contra-eduardo-feinmann-cruce-a24-n596344&partner=&hide_thread=false Feimann, sos poco hombre



El señorito -porque Señor es mucho respeto para este ser- Eduardo Feikman, mientras estaba en una nota en vivo por A24 el estaba meta caras, señalándome con su dedo índice, toreándome, cuál infante de secundaria que no sabe que decir si no le pasan un… pic.twitter.com/2LY3vUjmDp — Leila Gianni (@Leigianni) February 20, 2025

En un video que posteó en sus redes sociales, Gianni relató la secuencia en la que, mientras estaba en vivo junto a Ortelli, Feinmann se presentó en el piso y comenzó a señalarla de manera ofensiva.

"Estaba dando una nota en el programa de Ignacio Ortelli en A24. De repente ingresa Eduardo Feinmann al piso porque a las 18:00 arranca su programa y el muy desubicado, mientras yo estaba al aire dando la nota, empezó a mirarme y señalarme con el dedo diciéndome 'A vos, a vos' de una manera bastante patotera", sostuvo.

Miles de veces te dije, Eduardo, se querés decirme algo decímelo en el aire, en tu programa, donde quieras, que yo no tengo ningún problema de estar cara a cara con vos. Pero lo que acabás de hacer habla de tu poco profesionalismo, de tu poca ética y de tu poco respeto para tus compañeros de laburo, porque no podés dirigirte así en el aire, en vivo, a una invitada Miles de veces te dije, Eduardo, se querés decirme algo decímelo en el aire, en tu programa, donde quieras, que yo no tengo ningún problema de estar cara a cara con vos. Pero lo que acabás de hacer habla de tu poco profesionalismo, de tu poca ética y de tu poco respeto para tus compañeros de laburo, porque no podés dirigirte así en el aire, en vivo, a una invitada

"Eduardo, la verdad, qué poco hombre que sos", concluyó la funcionaria ex kirchnerista, y más tarde posteo un video bailando con el envío El noticiero de fondo. Este accionar fue considerado por algunos internautas como un intento de Gianni para llamar la atención del periodista y ser convocada para su programa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Leigianni/status/1892709996145623486?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1892709996145623486%7Ctwgr%5Ebba7a723e982d5ea1537ffc7755496f7bde4d74f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fsos-poco-hombre-el-descargo-leila-gianni-contra-eduardo-feinmann-cruce-a24-n596344&partner=&hide_thread=false Te estás portando mal Eduardo Fakeman pic.twitter.com/IepFFpQZJv — Leila Gianni (@Leigianni) February 20, 2025

Cabe destacar que no es la primera vez que Gianni apunta contra Feinmann, quien a su vez también la cuestionó por sus pasados vínculos con la gestión de Alberto Fernández y apoyo a Sergio Massa.

