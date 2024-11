Baby Etchecopar reveló que fue amenazado de muerte: "Sé dónde vivís"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Rivadavia630/status/1853930862523634133&partner=&hide_thread=false BABY ETCHECOPAR FUE AMENAZADO DE MUERTE.



En la apertura de su programa "Basta Baby", el conductor comentó que en la noche de ayer, tanto él como su familia, fueron amenazados de muerte.



"Agradece que seguís con vida", le escribió un anónimo a su Whatsapp. pic.twitter.com/mMmPMmhGvt — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 5, 2024

"Anoten un teléfono. Como saben, yo no hago denuncias porque es al pedo. Es tan al pedo denunciar en Argentina porque te llaman ratificar, rectificar. Esta mañana cuando me levanté estaba chequeando todos los mensajes y me encontré con uno muy lindo", ironizó. Tras dar el número al aire, el periodista leyó el fuerte escrito que le enviaron: