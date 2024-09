Viviana Canosa debuta en Radio Rivadavia: Quién la acompañará

Viviana Canosa regresa a la radio entre versiones de 'affaire' con Alberto Fernández

A principios de septiembre Radio Rivadavia confirmo la incorporación de Viviana Canosa a su programación tras su salida de El Observador. El regreso de la conductora a los medios locales está cargado de expectativa, luego de que fuera vinculada sentimentalmente con Alberto Fernández por Mirtha Legrand.

Hasta el momento, Canosa no se expresó sobre los escándalos referentes al ex mandatario, pero se espera que use su espacio radial para responder las diferentes versiones que circulan en torno a su persona.

image.png Canosa regresa a los medios.

A fines de agosto las redes sociales de la emisora propiedad de Alpha Media Group comenzaron a anunciar la llegada de una importante figura femenina, aunque sin develar el nombre en cuestión.

Más tarde, fue la propia Canosa quien confirmó su flamante regreso mediante sus redes sociales a partir del próximo sábado 14 de septiembre.

Por otro lado, y en lo que respecta a su presunto affaire con el ex Presidente, la versión volvió a tomar fuerza el pasado sábado en la mesa de Legrand, donde el tópico sobre las infidelidades de Fernández se debatió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1830617896533344523?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1830617896533344523%7Ctwgr%5E117b7e9a34d7e45cf0282031ba8f50eebaab56b2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fviviana-canosa-regresa-la-radio-versiones-affaire-alberto-fernandez-n584434&partner=&hide_thread=false Mirtha Legrand "supone" que Viviana Canosa tuvo una relación con Alberto Fernández



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/0Xf7piSSQn — América TV (@AmericaTV) September 2, 2024

En este contexto, Mercedes Ninci lanzó: "Fabiola era consciente de todas estas mujeres, ella sabía. Pero a la que más celos le tuvo fue a una colega nuestra. No sé si hubo una relación, pero sí le tenía unos celos tremendos a Viviana Canosa. No sé si Viviana Canosa tuvo o no una relación con Alberto. Supongo que no".

Sin embargo, la conductora la interrumpió y lanzó: "Yo supongo que sí".

"A mí me cuentan que en 2019, cuando Alberto empieza a hacer la gira en todo el país porque era candidato a presidente, ella iba y lo entrevistaba en varios lugares, y Fabiola se ponía muy nerviosa porque Canosa es muy linda y no le gustaba que le hiciera una nota", prosiguió Ninci.

"Es muy bonita. A través del aire daba la sensación de que tenía algo que ver con él, que tenían un romance", cerró Legrand.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agarra_pala/status/1830301877688508535?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1830301877688508535%7Ctwgr%5E117b7e9a34d7e45cf0282031ba8f50eebaab56b2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fviviana-canosa-regresa-la-radio-versiones-affaire-alberto-fernandez-n584434&partner=&hide_thread=false A MIRTHA SE LE ESCAPÓ UNA BOMBA TERMONUCLEAR EN LA MESAZA



- "Fabiola era consciente de todas estas mujeres, pero a la que más celos le tuvo fue a VIVIANA CANOSA, no sé si hubo una relación con Alberto Fernández"

+ "Yo supongo que sí..."



pic.twitter.com/RIGAXDmhRm — Agarra la Pala (@agarra_pala) September 1, 2024

