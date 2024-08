Pablo Montagna vuelve a Radio Rivadavia: Se despidió de Continental

Los motivos por los que Montagna había sido despedido de Radio Rivadavia

El conductor y su equipo aguardaban para iniciar su quinto año al aire en la emisora perteneciente a Alpha Media Group, pero a principios de febrero se suscitó un repentino cambio de planes. El propio Montagna explicó en sus redes sociales:

El pasado viernes se decidió hacer un cambio de programación de último momento para los domingos. La misma será más de actualidad y los programas serán de esa línea. La de sábado ya estaba cerrada y firmada, se decidió levantarme

"Estoy sin radio para este año cuando ya tenía arreglado hacer la quinta temporada de 'Pasa Montagna' y ser columnista de Nelson Castro (no lo seré por qué no hay plata para ofrecerme, o sea no es que no acepté lo que me ofrecieron)", agregó el periodista, sin ocultar su disgusto ante su inesperado despido.

Sucede que Montagna había organizado su agenda laboral para este año teniendo como prioridad su espacio en Radio Rivadavia, motivo por el que abandonó su rol en el ciclo Editando tele de Net TV. Además, con el afán de que lo acompañara al aire los domingos, le solicitó a su colega de La Nación, Lupe Torres, que pidiera un cambio de día.

