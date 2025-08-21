River y Libertad juegan el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores. A partir de las 21.30, en el Estadio Monumental, el Millonario va en busca de sellar el pase a cuartos de final. Ambos equipos intentarán romper el 0 a 0 en la ida.
River 1 - Libertad 1: el Millonario domina pero no da garantías en defensa
La producción de River con pelota no se condice con lo que hace en defensa. El Millonario se había puesto en ventaja pero Libertad lo empató.
22:26
Final del 1T
22:10
¡Gol de Libertad! VIDEO: Rojas cumple con la ley del ex y metió el cabezazo
22:09
Libertad abandona el repliegue y va en busca del empate: es lo mejor que le puede pasar a River
21:59
¡Gol de River! VIDEO: Driussi estuvo atento para capturar el rebote y pone el 1 a 0
21:56
La posición de Juanfer Quintero, clave para el Millonario
21:49
VIDEO: ¡Salvada providencial de Martínez Quarta! River domina, pero hasta ahora la más clara la tuvo Libertad, que estuvo a punto de abrir el marcador
21:40
Dominio absoluto del Millonario en el primer cuarto de hora, pero no da garantías en el fondo
21:38
El plan de River para romper el cerrojo de Libertad está muy claro
21:29
Comienza el partido
17:51
La apuesta de Marcelo Gallardo con los dos experimentados en el 11 titular
-
17:18
El soplo de aire fresco que tuvo River en su último partido y será vital para hoy
-
17:04
Equipos confirmados en River y Libertad
Aunque River es más candidato al triunfo por el peso propio de su nombre, lo cierto es que, a juzgar por cómo se desenvolvió el duelo de ida, la serie está muy pareja.
En el partido disputado en Paraguay, los dos equipos se repartieron un tiempo para cada uno. Mientras que en la primera etapa Libertad asfixió a un Millonario que no hizo pie y cuyas piezas estaban totalmente desencontradas, en el complemento fue River quien creció (gracias a los ingresos de Quintero y Nacho Fernández, hoy titulares).
Los de Gallardo juegan un partido importantísimo mientras siguen buscando el funcionamiento colectivo, una deuda pendiente en todo este segundo ciclo del entrenador.
