River 1 - Libertad 1: el Millonario domina pero no da garantías en defensa

La producción de River con pelota no se condice con lo que hace en defensa. El Millonario se había puesto en ventaja pero Libertad lo empató.

21 de agosto de 2025 - 21:06

EN VIVO

River y Libertad juegan el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores. A partir de las 21.30, en el Estadio Monumental, el Millonario va en busca de sellar el pase a cuartos de final. Ambos equipos intentarán romper el 0 a 0 en la ida.

Aunque River es más candidato al triunfo por el peso propio de su nombre, lo cierto es que, a juzgar por cómo se desenvolvió el duelo de ida, la serie está muy pareja.

En el partido disputado en Paraguay, los dos equipos se repartieron un tiempo para cada uno. Mientras que en la primera etapa Libertad asfixió a un Millonario que no hizo pie y cuyas piezas estaban totalmente desencontradas, en el complemento fue River quien creció (gracias a los ingresos de Quintero y Nacho Fernández, hoy titulares).

Los de Gallardo juegan un partido importantísimo mientras siguen buscando el funcionamiento colectivo, una deuda pendiente en todo este segundo ciclo del entrenador.

Final del 1T

¡Gol de Libertad! VIDEO: Rojas cumple con la ley del ex y metió el cabezazo

Libertad abandona el repliegue y va en busca del empate: es lo mejor que le puede pasar a River

¡Gol de River! VIDEO: Driussi estuvo atento para capturar el rebote y pone el 1 a 0

La posición de Juanfer Quintero, clave para el Millonario

El colombiano juega suelto, sin posición fija y se mueve libre por todo el campo. Cuando se tira atrás tiene toda la cancha de frente para sacar pases largos y estirar o abrir la defensa de Libertad, aprovechando los espacios que el conjunto paraguayo deja.

VIDEO: ¡Salvada providencial de Martínez Quarta! River domina, pero hasta ahora la más clara la tuvo Libertad, que estuvo a punto de abrir el marcador

Dominio absoluto del Millonario en el primer cuarto de hora, pero no da garantías en el fondo

Hace bien las cosas por ahora el equipo argentino cuando tiene la pelota. Sin embargo, Libertad tuvo algunos acercamientos peligrosos contra el arco de Armani.

El plan de River para romper el cerrojo de Libertad está muy claro

El Millonario arma una línea de 3 en el fondo, con Enzo incrustándose entre los centrales, para que Acuña y Montiel se proyecten como carrileros. Así le dan amplitud y profundidad al equipo, con el objetivo de abrirlas líneas cerradas del conjunto paraguayo.

Comienza el partido

La apuesta de Marcelo Gallardo con los dos experimentados en el 11 titular

El entrenador se decidió por Nacho Fernández y Juanfer Quintero en el equipo titular. Dos perfiles con cierta similitud pero que, para el Muñeco, pueden convivir. En el partido de ida ante Libertad, ambos ingresaron en el complemento y le hicieron muy bien al funcionamiento colectivo.

El soplo de aire fresco que tuvo River en su último partido y será vital para hoy

El Millonario llega al encuentro ante Libertad tras ganar en el último partido ante Godoy Cruz, por el Torneo Clausura. Venció al Tomba por 4 a 2, en lo que fue una verdadera revancha de la sequía que atraviesa hace varios meses. Si el gol es una encrucijada que se le presenta desde hace rato, contra el conjunto mendocino respiró hondo. Driussi y Galoppo fueron los autores, con un doblete cada uno. Fueron buenas noticias para el equipo.

Equipos confirmados en River y Libertad

El equipo local sale con: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña; Galoppo, Enzo Pérez, Fernández; Quintero, Driussi, Colidio.

El equipo visitante va con: Silva; Ramírez, Viera, Rojas, Giménez; Franco, Campuzano, Sanabria, Fernández; Melgarejo, Aguilar

