River 0 - Gimnasia 1: el Lobo sorprende y el Monumental se vuelve un hervidero

¿Claudio Echeverri vuelve a River? Cómo sigue la situación tras su enigmático y sugestivo posteo en Instagram

Hace unos días, el Diablito Echeverri sorprendió a todos con una imagen en su cuenta personal de Instagram: era una foto suya de cuando jugaba con la camiseta de River, y un emoji de un reloj, un "back" y un corazón. ¿Planea su vuelta al Millonario?

Aunque despertó una ola de rumores, lo cierto es que la dirigencia del Millonario no inició ninguna gestión para repatriarlo. Sin embargo, desde el Bayer Leverkusen aseguran el Echeverri tiene ganas de volver para poder sumar minutos.

Con su pase en manos del Manchester City, fue cedido a mitad de año al Leverkusen, pero tras el portazo repentino del anterior DT, Erik Ten Hag, el nuevo entrenador no deposita votos de confianza en el argentino. Así lo argumentó el propio director deportivo del club alemán, Simon Rolfes:

"El problema de Echeverri es que no siempre juega tan preciso posicionalmente como a Kasper Hjulmand le gustaría, por lo que actualmente el entrenador está depositando su confianza en jugadores tácticamente fiables como Jonas Hofmann".