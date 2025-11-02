River Plate y Gimnasia y Esgrima de La Plata se miden por la fecha 14 del Torneo Clausura. Desde las 20.30, el Millonario recibe al Lobo en el Monumental, con dos realidades distintas pero con una necesidad impostergable: ambos tienen que ganar.
River 0 - Gimnasia 1: el Lobo sorprende y el Monumental se vuelve un hervidero
River recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental. Varios jugadores deberán cuidarse de recibir amarilla para no perderse el Superclásico.
22:21
"Que se vayan todos, que no quede ni uno solo": el Monumental vuelve a tronar
22:14
El Millonario va con lo último y le falta la puntada final para llegar al empate: Gimnasia, por ahora, se salva
22:07
El Lobo corre y aguanta: es todo defensa ante los avances de un River desesperado
21:59
"¿Cómo puede ser?": el enojo de Gallardo con la displicencia de Borja, que ingresó hace algunos minutos
21:56
"Jugadores, la c... de su madre": el Monumental explota de furia y canta contra el equipo de Gallardo
21:48
¡GOL DE GIMNASIA! VIDEO: Torres cambia el penal por gol y pone las cosas 1-0
21:46
[VAR] Decisión final: penal para Gimnasia tras un choque de Portillo a Piedrahita dentro del área
21:45
[VAR] Revisión de posible penal para Gimnasia y Esgrima (VIDEO)
21:37
Comienza el 2T
21:34
VIDEO: el Monumental despidió al equipo con silbidos tras el final del 1T
21:18
Final del 1T
21:14
El Millonario está desencontrado y muestra síntomas de un presente complejo
21:03
Gallardo no para de gesticular y es un director de orquesta: qué le pide a los jugadores
20:56
River necesita más del desequilibrio de Subiabre y Jaime por las bandas, para así romper el bloque bajo del Lobo
20:45
Malas noticias para River: se lesionó Facundo Colidio, salió reemplazado entre lágrimas y se encienden alarmas para el Superclásico
20:40
El Millonario domina con pelota, mientras el Lobo espera agazapado para contragolpear
20:30
Comienza el partido
20:07
Enzo Pérez ya no es el hijo mimado de Gallardo: no será titular esta noche
20:00
Formaciones confirmadas en River y GELP: Gallardo arriesga a pesar del Superclásico
19:35
¿Claudio Echeverri vuelve a River? Cómo sigue la situación tras su enigmático y sugestivo posteo en Instagram
19:03
River tiene nuevo presidente: Stefano Di Carlo arrasó en las urnas y sigue el legado de Brito y D´Onofrio
17:33
TV: Dónde ver River vs. Gimnasia de La Plata
17:22
Por qué no juega Gonzalo Montiel en River y es duda para el Superclásico
17:16
Los jugadores de River que deben cuidarse: una amarilla los deja afuera del Superclásico
17:10
Posibles formaciones en River y Gimnasia de La Plata
River y Gimnasia son dos equipos necesitados. Pero con necesidades diferentes. El Millonario busca imperiosamente un triunfo que le tranquilidad emocional y que lo acomode mejor en la tabla de posiciones de cara a los playoffs. Además, mira de reojo la tabla de Copa Libertadores.
Por su parte, el conjunto Tripero está desesperado por sumar para alejarse de la zona de descenso. Actualmente ocupa el puesto 27 tanto en la tabla de los Promedios como en la tabla Anual, y su prioridad está en mantener la categoría. Si bien es probable que se quede en Primera, no puede descuidarse y, por sobre todo, debe pensar en 2026: empezará con un mal porcentaje en ambas tablas.
Es una muestra de carácter lo que tiene que dar el equipo de Marcelo Gallardo esta tarde en el Monumental. Viene de sufrir una dura eliminación por penales ante Independiente Rivadavia por semis de Copa Argentina. De esa manera, uno de sus últimos objetivos del año se escurrió como agua entre las manos.
En deuda en lo futbolístico, algo que no encuentra regularidad ni solidez desde hace más de un año, el ciclo del DT histórico del Millonario ya no tiene más margen de error.
