River 0 - Gimnasia 1: el Lobo sorprende y el Monumental se vuelve un hervidero

River recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental. Varios jugadores deberán cuidarse de recibir amarilla para no perderse el Superclásico.

2 de noviembre de 2025 - 18:45

EN VIVO

River Plate y Gimnasia y Esgrima de La Plata se miden por la fecha 14 del Torneo Clausura. Desde las 20.30, el Millonario recibe al Lobo en el Monumental, con dos realidades distintas pero con una necesidad impostergable: ambos tienen que ganar.

River y Gimnasia son dos equipos necesitados. Pero con necesidades diferentes. El Millonario busca imperiosamente un triunfo que le tranquilidad emocional y que lo acomode mejor en la tabla de posiciones de cara a los playoffs. Además, mira de reojo la tabla de Copa Libertadores.

Por su parte, el conjunto Tripero está desesperado por sumar para alejarse de la zona de descenso. Actualmente ocupa el puesto 27 tanto en la tabla de los Promedios como en la tabla Anual, y su prioridad está en mantener la categoría. Si bien es probable que se quede en Primera, no puede descuidarse y, por sobre todo, debe pensar en 2026: empezará con un mal porcentaje en ambas tablas.

Es una muestra de carácter lo que tiene que dar el equipo de Marcelo Gallardo esta tarde en el Monumental. Viene de sufrir una dura eliminación por penales ante Independiente Rivadavia por semis de Copa Argentina. De esa manera, uno de sus últimos objetivos del año se escurrió como agua entre las manos.

En deuda en lo futbolístico, algo que no encuentra regularidad ni solidez desde hace más de un año, el ciclo del DT histórico del Millonario ya no tiene más margen de error.

"Que se vayan todos, que no quede ni uno solo": el Monumental vuelve a tronar

El Millonario va con lo último y le falta la puntada final para llegar al empate: Gimnasia, por ahora, se salva

El Lobo corre y aguanta: es todo defensa ante los avances de un River desesperado

"¿Cómo puede ser?": el enojo de Gallardo con la displicencia de Borja, que ingresó hace algunos minutos

El DT no le gustó nada la reacción del colombiano en una jugada que pedía mayor esfuerzo. Se dio media vuelta y le lanzó a su ayudante, Matías Biscay: "¿Cómo puede ser?"

"Jugadores, la c... de su madre": el Monumental explota de furia y canta contra el equipo de Gallardo

¡GOL DE GIMNASIA! VIDEO: Torres cambia el penal por gol y pone las cosas 1-0

[VAR] Decisión final: penal para Gimnasia tras un choque de Portillo a Piedrahita dentro del área

[VAR] Revisión de posible penal para Gimnasia y Esgrima (VIDEO)

Comienza el 2T

VIDEO: el Monumental despidió al equipo con silbidos tras el final del 1T

Final del 1T

El Millonario está desencontrado y muestra síntomas de un presente complejo

Gallardo no para de gesticular y es un director de orquesta: qué le pide a los jugadores

Con una clara expresión de molestia, el Muñeco no está conforme con lo hecho hasta ahora del equipo. Mueve los brazos en círculos con una indicación clara: circulación.

El DT pide mayor circulación y a una mayor velocidad, para poner en aprietos a la defensa de Gimnasia y Esgrima, que por ahora se mantiene ordenada y atenta.

River necesita más del desequilibrio de Subiabre y Jaime por las bandas, para así romper el bloque bajo del Lobo

Malas noticias para River: se lesionó Facundo Colidio, salió reemplazado entre lágrimas y se encienden alarmas para el Superclásico

Los papeles se queman rápido en el Monumental. Apenas 15 minutos de juego y Colidio se lesionó solo, en una jugada en la que saltó y estiró la pierna. El posible desgarro parecería ser en el isquiotibial.

Las lágrimas del futbolista, que fue reemplazado por Jaime, lo dicen todo. Se sentó en el banco de suplentes y rompió en llanto. Fue consolado por Enzo Pérez y Nacho Fernández. La cara de Gallardo también lo dice todo: fastidio total del Muñeco con el imprevisto.

El Millonario domina con pelota, mientras el Lobo espera agazapado para contragolpear

Comienza el partido

Enzo Pérez ya no es el hijo mimado de Gallardo: no será titular esta noche

Cuando se suponía que Enzo Pérez volvería a la titularidad, el entrenador se inclinó por Portillo y Castaño. El ex Talleres y el colombiano jugarán de arranque, seguramente como doble cinco.

Quintero estará como enlace, acompañado de Subiabre y Colidio en las bandas. Salas, como único punta.

Formaciones confirmadas en River y GELP: Gallardo arriesga a pesar del Superclásico

El Millonario va con los titulares de siempre, a pesar de que algunos de ellos están al límite de amarillas: una más esta noche ante GELP y quedarán afuera del partido ante Boca el fin de semana que viene. Son: Martínez Quarta, Rivero y Acuña.

River: Armani; Bustos, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Portillo, Castaño, Quintero; Subiabre, Colidio, Salas

GELP: Insfrán; Pintado, Giampaoli, Martínez, Silva Torrejón; Max, Barros Schelotto, Panaro, Merlini; Piedrahita, Torres

¿Claudio Echeverri vuelve a River? Cómo sigue la situación tras su enigmático y sugestivo posteo en Instagram

Hace unos días, el Diablito Echeverri sorprendió a todos con una imagen en su cuenta personal de Instagram: era una foto suya de cuando jugaba con la camiseta de River, y un emoji de un reloj, un "back" y un corazón. ¿Planea su vuelta al Millonario?

Aunque despertó una ola de rumores, lo cierto es que la dirigencia del Millonario no inició ninguna gestión para repatriarlo. Sin embargo, desde el Bayer Leverkusen aseguran el Echeverri tiene ganas de volver para poder sumar minutos.

Con su pase en manos del Manchester City, fue cedido a mitad de año al Leverkusen, pero tras el portazo repentino del anterior DT, Erik Ten Hag, el nuevo entrenador no deposita votos de confianza en el argentino. Así lo argumentó el propio director deportivo del club alemán, Simon Rolfes:

"El problema de Echeverri es que no siempre juega tan preciso posicionalmente como a Kasper Hjulmand le gustaría, por lo que actualmente el entrenador está depositando su confianza en jugadores tácticamente fiables como Jonas Hofmann".

River tiene nuevo presidente: Stefano Di Carlo arrasó en las urnas y sigue el legado de Brito y D´Onofrio

Stefano Di Carlo se convirtió este sábado en el nuevo presidente de River Plate. En una jornada democrática que desde el club calificaron como "histórica" por los más de 25 mil votantes que se hicieron presentes, Di Carlo no dio lugar a las sorpresas y ganó con el 61%.

El candidato, de 36 años, era hasta el sábado secretario general de la directiva que lideró Jorge Brito durante los últimos cuatro años.

El próximo lunes por la tarde asumirá el cargo de manera formal como titular de la institución del más joven en la historia del club desde el ascenso de Antonio Vespucio Liberti (nacido en agosto de 1901) a la presidencia en 1933.

TV: Dónde ver River vs. Gimnasia de La Plata

El encuentro es televisado por ESPN Premium, el canal del pack fútbol de ESPN.

Por qué no juega Gonzalo Montiel en River y es duda para el Superclásico

En la práctica del jueves pasado, Montiel sufrió un esguince en su rodilla derecha. Debió retirarse del entrenamiento y además es baja para el partido de esta tarde. En Núñez rezan para que llegue al partido vs. Boca.

Los jugadores de River que deben cuidarse: una amarilla los deja afuera del Superclásico

El domingo 9/11 será el Superclásico. Pensando en ese partido, hay tres jugadores del Millonario que están al límite. Son Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. Los tres tienen cuatro amarillas cada uno, por lo que una amarilla ante Gimnasia los dejaría automáticamente afuera del partido vs. Boca.

Posibles formaciones en River y Gimnasia de La Plata

River: Armani; Bustos, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Pérez, Castaño, Fernández, Quintero; Colidio, Salas

Gimnasia: Insfrán; Pintado, Giampaoli, Martínez, Villalba; Max, Barros Schelotto; Panaro, Castro, Merlini; Torres

