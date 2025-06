La figura de Boca que puede no llegar al Mundial de Clubes

Edinson-Cavani.webp

Desde el 20 de abril el uruguayo solo disputó 33 minutos y fue ante Independiente por la urgencia de Boca de ganar el partido, pero no estaba en condiciones físicas. Las lesiones lo tuvieron a mal traer este semestre y ahora no se sabe cómo llegará a la cita mundialista. Algo que afecta mucho a Boca ya que no es un jugador cualquiera.