Análisis FEI y el desastre total de la jueza María Verónica Ramírez

La designación de jueces por acuerdo político no es confiable, la realice el kirchnerismo o el antikirchnerismo. La realidad es que lo que celebró el periodista Daniel Santoro en el diario Clarín en mayo 2024 ("El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó en lo que val del año 30 ternas para juzgados logrando un consenso inédito que confirma la pérdida de influencia de la ex presidenta Cristina Kirchneer en el organismo (...)", no es garantía de idoneidad en la aplicación del Derecho. Las designaciones políticas destruyen la Equidad, la Igualdad y el respeto de los Derechos Individuales y el bien común, base de la Justicia. El caso de la jueza María Verónica Ramírez obliga a reflexionar al respecto.