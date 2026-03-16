Instituto recibe a Independiente de Avellaneda por la fecha número 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Rojo tiene la posibilidad de ser el escolta de Vélez mientras que la Gloria debe sumar si quiere aspirar a los Playoffs del campeonato argentino.
en vivo PARTIDAZO TOTAL
Instituto 2 vs Independiente 1: ST en marcha, partido sin mitad de cancha en Córdoba
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Independiente visita a Instituto de Córdoba con el afán de meterse en la parte alta de la Zona A del Torneo Apertura.
EN VIVO
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23:21
Comenzó el segundo tiempo entre Instituto e Independiente
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23:04
Final del primer tiempo en Córdoba: 2 a 1 Instituto
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23:02
Claro tiro libre de Malcorra a los 45
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22:50
Gol de Instituto a los 33
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22:47
Trámite cambiante en 30
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22:46
Nicolás Ramírez no fue al VAR por posible penal
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22:42
Ahora Roffo salva a Instituto
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22:37
Cambio en el Rojo
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22:36
Rey salvó a Independiente a los 20
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22:30
Igualó Instituto a los 14
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22:29
Golazo de Independiente a los 13
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22:20
Sorpresa de Gustavo Quinteros
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22:16
Juegan Instituto e Independiente
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22:08
Ya están los equipos en el Monumental Presidente Perón
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14:02
Formaciones de Instituto vs Independiente
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14:00
Instituto vs Independiente: lo que hay que saber
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13:59
Historial Instituto vs Independiente
El equipo de Gustavo Quinteros llega de empatar en un partidazo ante Unión en condición de local mientras que los de Diego Flores perdieron ante Talleres de visitantes.
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