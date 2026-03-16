Instituto 2 vs Independiente 1: ST en marcha, partido sin mitad de cancha en Córdoba

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Final del primer tiempo en Córdoba: 2 a 1 Instituto

Partidazo en Córdoba entre Instituto e Independiente.

Arrancó mejor el Rojo que encontró el gol a los 12. Un minuto después lo empató la Gloria, que luego del tanto, mejoró su rendimiento.

Luego los de Quinteros volvieron a tomar cierto protagonismo, aunque el trámite fue totalmente cambiante y por momentos no hubo mitad de cancha.

A los 33, llegó el segundo gol de los de Flores y así cerró la primera mitad.

Partidazo que promete un gran segundo tiempo.