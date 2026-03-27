Independiente se juega el orgullo por Copa Argentina vs Atenas de Río Cuarto

A sabiendas de que su próximo compromiso será el clásico ante Racing, Independiente de Gustavo Quinteros se enfrenta a Atenas de Río Cuarto por los 32avos de final de la Copa Argentina, en un partido más importante de lo que parece.
"El partido más importante"
El presidente de Atenas, Ezequiel Palma, le confirmó a TyC Sports: "Es el partido más importante de nuestra historia".
Habrá que ver si el equipo de la tercera categoría logra estar a la altura del partido por Copa Argentina.
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