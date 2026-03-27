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Independiente se juega el orgullo por Copa Argentina vs Atenas de Río Cuarto

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FOTO: NA
Independiente se juega el orgullo por Copa Argentina vs Atenas de Río Cuarto

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Independiente de Gustavo Quinteros tiene la obligación de vencer a Atenas de Río Cuarto por Copa Argentina.

27 de marzo de 2026 - 12:13

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El equipo de Avellaneda tuvo un arranque irregular en 2026 y buscará no solo ganar, sino también convencer frente a un rival que milita en el Federal A del fútbol argentino.

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"El partido más importante"

El presidente de Atenas, Ezequiel Palma, le confirmó a TyC Sports: "Es el partido más importante de nuestra historia".

Habrá que ver si el equipo de la tercera categoría logra estar a la altura del partido por Copa Argentina.

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Posibles formaciones de Independiente y Atenas

Independiente:

Joaquín Blazquez o Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Nicolás Freire, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Facundo Valdéz, Ignacio Pussetto y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Atenas:

Francisco Araya; Rafael Ríos, Agustín Galeazzi, Francisco Araya, Mauricio Mansilla; Marcos Rivadero, Ignacio Castro, Franco Schiavoni, Facundo Quiroga; Thiago Pagliaricci y Paulo Oballes. DT: Gastón Leva.

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Lo que hay que saber del partido

  • Hora: 17:00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Fernando Espinoza
  • Estadio: Norberto Tomaghello (de Defensa y Justicia)
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¿Cómo llegan Independiente y Atenas de Río Cuarto?

Independiente está octavo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Es decir, hasta el momento estaría clasificando último a los playoffs.

El Rojo acumula tres partidos sin ganas y dos derrotas consecutivas, además de un andar irregular en cuanto al rendimiento. Da la impresión que es un partido clave para la continuidad de Gustavo Quinteros, más aún sabiendo que el próximo encuentro es ante Racing.

Atenas de Río Cuarto, por su parte, comenzó el año con un triunfo ante Cipolletti en el Federal A.

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