Independiente se juega el orgullo por Copa Argentina vs Atenas de Río Cuarto

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¿Cómo llegan Independiente y Atenas de Río Cuarto?

Independiente está octavo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Es decir, hasta el momento estaría clasificando último a los playoffs.

El Rojo acumula tres partidos sin ganas y dos derrotas consecutivas, además de un andar irregular en cuanto al rendimiento. Da la impresión que es un partido clave para la continuidad de Gustavo Quinteros, más aún sabiendo que el próximo encuentro es ante Racing.

Atenas de Río Cuarto, por su parte, comenzó el año con un triunfo ante Cipolletti en el Federal A.