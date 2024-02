Luz: Una versión afirma que retrasan a abril la quita de subsidios

En los K 2014 y 2015, el nivel de subsidios se elevó a US$ 15.000 millones anuales pero en 2016 totalizó US$ 14.000 millones. Se mantendrán los subsidios al menos durante febrero y marzo.

Definen los aumentos para la luz

Funcionarios del Palacio de Hacienda y de la Secretaría de Energía estaban ayer terminando de definir la letra chica de la resolución que definirá cuánto aumentarán los precios estacionales de la electricidad a partir del primer día de febrero.

Mientras, mantener congelado el precio de la energía que está incluido en los cuadros tarifarios de las distribuidoras en lo referido a los niveles 2 y 3 implicará que el Estado seguirá costeando subsidios por entre 100 y 200 millones de dólares más por mes.

En tanto, se prevé que la quita de subsidios para sectores medios y populares recién se retome probablemente a partir de abril

Los únicos hogares que sufrirán un incremento del costo de la energía en sus facturas serán los del Nivel 1 (altos ingresos), que en enero pagaron $ 21.000 por MWh consumido y a partir de febrero pagarán cerca de 50.000 $/MWh, es decir, el costo real de la electricidad que en el primer trimestre del año promediará los US$61,2 por MWh, según la programación estacional de Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

En cuanto a la razón de la decisión de suspender la quita de subsidios, básicamente, afirman que el gobierno prefiere no modificar el statu quo de los niveles 2 y 3 hasta haber oficializado cómo se implementará la "Canasta Básica Energética" (CBE), la nueva herramienta con la que el gobierno pretende asignar los subsidios a los hogares.

"Canasta Básica Energética"

La CBE, que contemplará una subvención para una determinada cantidad de kWh por mes, podría llegar a aplicarse recién durante el segundo trimestre de 2024. Pero para avanzar en esa dirección, una condición necesaria es realizar una nueva audiencia pública en la que la Secretaría de Energía precise cómo funcionará el nuevo esquema de subvención a las tarifas energéticas y en base a qué elementos o variables está estructurado el nuevo sistema de subsidios.

La convocatoria a la audiencia pública se oficializará en los próximos días, según publicó el medio mencionado.

Pero, por otro lado, el Ejecutivo no quiere incumplir el decreto 332/2022 sancionado por el gobierno de Alberto Fernández, que dispuso la creación del régimen de segmentación tarifaria. Esa norma establece que para los usuarios del Nivel 2, la actualización del componente 'energía' (precio estacional) equivaldrá a un incremento porcentual total anual en su factura que no podrá superar el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. Para los hogares N3, el aumento no podrá superar el 80% del CVS.

La decisión oficial responde también, en el fondo, a la necesidad de evitar lo que ocurrió con el fallo Cepis, la sentencia que anuló el aumento de tarifas del gas para usuarios de todo el país dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri en 2016.

