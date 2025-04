"Vamos mejor que antes de la flotación cambiaria pero el volantazo económico no soluciona todos los problemas"

El superávit fiscal no arregla todo. Tienen en el gobierno nacional un dogmatismo ultra fiscalista. Pero, faltan otros pasos de política macro económica y todo será post electoral: no habrá reforma laboral, ni previsional, ni impositiva antes de los comicios. El superávit fiscal no arregla todo. Tienen en el gobierno nacional un dogmatismo ultra fiscalista. Pero, faltan otros pasos de política macro económica y todo será post electoral: no habrá reforma laboral, ni previsional, ni impositiva antes de los comicios.