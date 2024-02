Dólar blue: Nueva caída y predicción para los próximos días

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FernandoMarull/status/1755554941169475955&partner=&hide_thread=false Hoy sale Bopreal 2. Esta semana solo para los suertudos de MiPYME; semana que viene al resto de empresas



Es un Bono en dolares que paga el BCRA

Paga 12 cuotas mensuales de U$S8.33

Si opera a U$S85, rinde 21% en 1 año (deberia vale usd90, pa mi)



MiPYME, siempre con mucha suerte.… pic.twitter.com/LbrInGV8xZ — Fernando Marull (@FernandoMarull) February 8, 2024

Sin embargo, los analistas advirtieron que la incertidumbre podría seguir afectando el mercado en los próximos días. La posibilidad de convocar a un plebiscito genera nuevas preocupaciones, ya que podría intensificar la volatilidad en el mercado cambiario. Aunque algunos analistas consideraron que un plebiscito sería una jugada arriesgada y poco probable de tener éxito, otros señalaron que podría aumentar la incertidumbre y generar tensiones en el mercado.

La predicción del dólar

En cuanto al futuro de los dólares libres, los analistas prevén una tendencia alcista en el corto plazo, aunque no esperan cambios bruscos. La licitación del BOPREAL será un factor clave para estabilizar los precios y evitar aumentos significativos en los dólares financieros.

Christian Buteler, analista, se animó a decir: "El blue ya tocó un piso en el valor de $1.145 (al que cerró el martes antes de la fallida votación de la ley ómnibus)" y aseguró que en las próximas jornadas "va a seguir la tendencia alcista de fondo"

La realidad es que las variables están para que el dólar suba, no para que baje, no me parece que puedas tener un tipo de cambio estable con una inflación del 20% y tasas reales negativas" La realidad es que las variables están para que el dólar suba, no para que baje, no me parece que puedas tener un tipo de cambio estable con una inflación del 20% y tasas reales negativas"

Pablo Repetto también vislumbra que los dólares financieros se moverán en ese rango, y dijo que "para que escalen hacia un valor de $1.350 o $1.400, tendría que haber un ruido político más importante, que la tensión escale, y que el gobierno apele a salir con una postura extrema como la convocatoria a una consulta popular".

Federico Glustein “la tranquilidad que habían mostrado hace días los dólares paralelos tras la aprobación general de la ley ómnibus se empieza a perder y volverá una tendencia creciente hasta disipar esta incertidumbre". Para él, "lo más probable es que haya presión por búsqueda de cobertura y el CCL pase los $1.300 nuevamente, y un blue recuperando terreno".

Más contenido en Urgente24

Colectivos, la venganza: Precio liberado, y quita de subsidios en las provincias

Mira el hábito que arruina tu cerebro y debes eliminar

Asalto sede de los 3 poderes: Complicado Jair Bolsonaro "golpista"

El maravilloso parque acuático de Buenos Aires con descuentos imperdibles