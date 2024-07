Votar y reconciliación: El mensaje de los artistas venezolanos en el exilio

"Todo este tiempo solo he podido verla a ella. A toda ella. Todo lo que de ella siempre ha estado bien", continúa diciendo la actriz María Gabriela de Faría, quien será la villana en Superman: Legacy.

El mensaje que continúa con la participación de otros artistas de Venezuela, como el reconocido actor Edgar Ramírez, quien triunfa en Hollywood, y la actriz venezolana en Argentina, Catherine Fulop.

Otras personalidades que se sumaron a la campaña fueron: Ana María Simón, David Comedia, Christian McGaffney, Jorge Luis Chacín, Fabiola Colmenares, Joanna Hausmann, Fefi Oliveira, Anabelle Blum, Mónica Pasqualotto, Marisa Román, George Harris, Gabriela Vergara, Idania Chirinos, Roberto Jaramillo, Alba Roversi, Sergio Novelli, Nelson Bustamante y Elba Escobar.

También se unieron al llamado a votar: María Alesia Sosa, Carla Angola, Carlos Acosta, Diego Vicentini, Luis Olavarrieta, Jean Mary Curró, Javier Hala Madrid, Melanio Escobar, Lena Burke, Tania Sarabia, Albi de Abreu, Goizeder Azúa, Rodrigo Diamanti, Víctor Navarro, Gabriela Perozo, Pastor Oviedo. y Amanda Gutiérrez.

Hasta en los premios Latin American Music Awards 2024

Además de usar las redes sociales, los artistas venezolanos se han manifestado de otras maneras para invitar a los ciudadanos a sufragar.

Es el caso del cantante Danny Ocean, quien en el mes de abril, mostró su apoyo a las elecciones presidenciales en Venezuela, durante la ceremonia de los Latin American Music Awards 2024.

En medio de su presentación en los premios, Ocean se abrió la camisa y dejó ver que tenía una franela negra con la fecha de las elecciones en el país: “28 de julio”.

También un llamado a la reconciliación

El intérprete Ricardo Montaner también publicó un video en redes sociales para promover el voto y la reconciliación de los venezolanos. Este fue su mensaje que emocionó a muchos:

"Venezuela: el país que me abrazó desde que llegué de chiquito, el que me crió y me regaló una familia hermosa, una esposa maravillosa y unos talentosos y buenos hijos, que nacieron cinco en Venezuela y de ellos ocho nietos con sangre venezolana; la tierra que cobijó a mis padres y nos abrió los brazos, cuando llegamos de Argentina.

El lugar en donde mis comienzos encontraron los primeros aplausos, allá en mi amado Maracaibo... esa pequeña Venecia, esa tierra generosa, la Venezuela llena de naturaleza, contrastes y esperanza, está por parir… está a punto de nacer una nueva nación.

El día 28, Venezuela despertará al porvenir. Depende de todos, de absolutamente todos, acudir al llamado, a los que piensan igual y a los que piensan diferente. El día 28 es un día de encuentro y no de divisiones, es una oportunidad que no todos tienen… es día de reconciliación, por eso este llamado.

No dejes de participar, si tienes ese derecho; no dejes de acudir y definir el destino y lo que vendrá para los que están adentro y para los que estamos afuera.

Yo te respeto y te amo, querido hermano venezolano y soy incapaz de sugerirte que pienses como yo; por eso, solo te pido en honor a ese país que un día me permitió llegar para regalarme un futuro, que vayas y votes. No te sirve de nada levantar la bandera de tus ideales, si no estás dispuesto a contribuir a que esas convicciones se hagan realidad.

Ve y vota; vota y se libre, no te quedes callado y si eso eliges, no te quejes después. Los abrazo a todos. ¡Qué viva Venezuela!".

