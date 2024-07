Venezolanos en el extranjero: Quiénes pueden votar y cómo hacerlo

Sin embargo, apenas 69.211 venezolanos en el extranjero cumplen con los requisitos para participar en estas elecciones 2024, de acuerdo con datos del Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este número de votantes en el extranjero se debe a que la mayoría no logró cumplir con las normas impuestas por el gobierno para que los venezolanos en el exterior pudieran acceder al sufragio.

Según The New York Times, expertos electorales afirman que las tácticas del gobierno equivalen a un fraude electoral generalizado, dado que hasta un 25 por ciento de los votantes elegibles de Venezuela viven fuera del país, y una gran cantidad de ellos muy probablemente no votaría por Maduro.

Entonces, ¿Quiénes pueden votar en el extranjero?

En el extranjero, podrán votar los venezolanos que hayan sido habilitados, para ello debían cumplir una serie de requisitos, considerados por algunos como "arbitrarios".

Los ciudadanos venezolanos en el exilio que deseaban participar en estos comicios, tenían que actualizar sus datos o inscribirse en el registro de votantes.

El 18 de marzo se abrió el plazo para actualizar el padrón electoral nacional e internacional, hasta el 16 de abril.

Sin embargo, durante todo el proceso del Registro Electoral se reportaron irregularidades en varios centros habilitados en el exterior.

En las redes sociales los usuarios denunciaron que en las embajadas y consulados venezolanos llegaron tarde las maquinarias del CNE para el registro y actualización de datos.

Además de las demoras y otros inconvenientes en los registros, también denunciaron que algunos de los requisitos eran complicados y costosos.

¿Cómo saber si puedo votar en el extranjero?

Los venezolanos que quieran saber si pueden votar en el extranjero, deben ingresar a la página oficial del CNE y verificar sus datos. ¿Cómo hacerlo?

Una vez que hayan ingresado a www.cne.gob.ve, deberán colocar el número de cédula y el sistema les indicará el lugar de votación. Si figura la dirección de algún centro de votación ubicado en Venezuela, quiere decir que no podrá votar en el extranjero.

¿Cómo votan los venezolanos en el exterior?

Los venezolanos que viven en el extranjero y lograron la habilitación para estos comicios podrán ejercer su voto desde las Embajadas o Consulados de la República Bolivariana de Venezuela.

Las mesas de votación en los consulados estarán habilitadas para sufragar a partir de las 6 am (hora local del país donde esté la embajada) hasta las 18.

De acuerdo con información compartida por activistas políticos en el extranjero, para poder votar las personas deberán presentar su cédula de identidad venezolana,.

A diferencia de la maquinaria usada en Venezuela, las votaciones en el exterior son manuales, es decir con boleta impresa, y los ciudadanos deberán escribir una equis en el óvalo de su candidato. Luego tendrán que depositar la boleta en las urnas.

Los dos candidatos principales de las elecciones presidenciales 2024 son el actual presidente de Venezuela Nicolás Maduro, y el aspirante de la oposición, Edmundo González Urrutia, por la Mesa de la Unidad Democrática.

Además hay otros ocho candidatos: Daniel Ceballos por Arepa Digital, Rausseo Rodríguez por la Confederación Nacional Demócrata (CONDE), Claudio Eloy Fermín Maldonado por Soluciones para Venezuela, Enrique Márquez Pérez por Centrados en la gente, Luis Eduardo Martínez Hidalgo por Acción Democrática, Javier Bertucci por El Cambio, Antonio Ecarri por el partido Alianza del Lápiz y José Brito por Primero Venezuela.

------------

Seguí leyendo en Urgente24

Outlet ofrece zapatillas de marca a solo $35.000: Dónde queda

Festejan los ahorristas: Estos bancos subieron las tasas de los plazos fijos

Banco Nación desata furor con su nueva promoción sin tope de reintegro

Nuevo DNI: Qué cambiará y cómo tramitar el documento de ahora en adelante

Gastón Edul atendió a un periodista chileno que se burló de la derrota argentina