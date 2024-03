Dólar blue, MEP y CCL: ¿Qué tan sostenible es la nueva caída?

Si bien existe cierta migración de fondos de los plazos fijos UVA a dólares, esto no sería suficiente para impactar significativamente en el mercado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1771876864102961289&partner=&hide_thread=false A medida que van venciendo las plazos fijos UVA los depositantes no renuevan a 180 días

Hoy los UVA representan menos del 1% de los plazos fijos privados

Era el objetivo buscado para licuar los ahorros de la gente. pic.twitter.com/gPnvB8HEjm — Christian Buteler (@cbuteler) March 24, 2024

El analista financiero Christian Buteler destacó: "El dólar me parece que está barato, no sé cuándo va a rebotar, pero no creo que se pueda seguir sosteniendo tan barato, la inflación por más que desacelere sigue empujando bastante y este mes puede ser similar a la de febrero, creo que va a retomar el sendero alcista".

Por su parte, Gustavo Quintana, operador de cambios en PR, no anticipa cambios significativos en la divisa paralela por el momento. Según su criterio, los pesos provenientes de los plazos fijos deberían dirigirse hacia los mercados formales, ya que son fondos teóricamente declarados, y canalizar operaciones en el mercado informal con fondos declarados tiene sus riesgos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/guspaqui/status/1772297284908163376&partner=&hide_thread=false En la semana anterior el complejo agroexportador totalizó ingresos por US$ 330,744 millones — Gustavo P Quintana (@guspaqui) March 25, 2024

¿Y el dólar CCL?

Sobre el futuro del Contado con Liquidación, hay opiniones divergentes. Algunos creen que los $1.100 podrían actuar como un techo debido a la oferta de divisas generada por el dólar blend, que permite canalizar el 20% de las exportaciones a través de este mecanismo, junto con el aumento esperado en la cosecha gruesa.

Otros prevén una tendencia alcista, aunque moderada, impulsada por varios factores que se harán sentir a partir de abril. Otros prevén una tendencia alcista, aunque moderada, impulsada por varios factores que se harán sentir a partir de abril.

La consultora Outlier planteó una interrogante interesante sobre la estrategia del Tesoro de no comprar dólares para el pago al FMI de abril y mayo, sino para hacer frente a los pagos de Bonares y globales en julio.

Esto podría indicar un posible rollover acordado o una estrategia de comunicación para potenciar el desempeño de los bonos en dólares. Esto podría indicar un posible rollover acordado o una estrategia de comunicación para potenciar el desempeño de los bonos en dólares.

Estas hipótesis, de materializarse, afectarán a los dólares paralelos. El mercado estará atento a las señales que surjan cuando el director del FMI para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdes, visite Buenos Aires para participar en el IEFA Latam Forum entre el 26 y 27 de marzo, manteniendo contacto con el ministro de Economía Luis Caputo, quien ha mencionado conversaciones sobre un nuevo acuerdo con el FMI que podría incluir desembolsos para acelerar la salida del cepo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FinanzasArgy/status/1772276244043731186&partner=&hide_thread=false Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, reveló que Milei piensa levantar el cepo en mayo — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) March 25, 2024

Más contenido en Urgente24

La movilidad jubilatoria de Milei puso al Congreso en llamas

Los patagónicos furiosos con YPF, la demandaría en forma conjunta

Manuel Adorni será denunciado por calumnias e injurias tras despidos a funcionarios de Turismo

Patricia Bullrich denunció por "traición a la patria" a Pietragalla Corti