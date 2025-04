Decepción de Javier Milei, optimismo en el mercado, enojo en el agro

Live Blog Post

Milei se comparó con la “pulga” y agredió a periodistas

“Messi dejó de hablar con el periodismo cuando mentían sobre la selección, porqué yo no puedo hacer lo mismo ” dijo el presidente en Neura, en diálogo con Alejandro Fantino.

La ligó hasta el propio conductor, quien quería calmarlo.

“Vos vivilo como se te cante el culo, yo lo vivo como se me canta el culo a mì” corrigió al periodista santafesino.

"Hace 5 años que me pegan 7 x 24. Estoy dispuesto a guantearme todo el tiempo con todos”.

Luego, arremetió contra varios conocidos representantes del Cuarto Poder.

“Fernández Díaz es un mentiroso repugnante. Dice que en nuestro gobierno somos improvisados desde sus columnas”

“Para vos, Leuco!!!. Dijo que me fui a EEUU a mendigar una foto con Donald Trump y no me la dieron. Pero, el presidente tenía el helicóptero roto, qué querías que hiciera. A las 2250 llegó a Mar a Lago y a las 23 horas cerraba el club donde estábamos. No llegaba”.

“El señor Carlos Pagni opera para que haya una devaluación. Quiere cobrar un sobre de su jefe, un industrial importante".