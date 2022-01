Vidal tiene, casi, perdonada la vida y Chile pide público

ARTUROVIDALREDUCCIONSANCIONFOTO3.jpg Arturo Vidal consiguió que le redujeran de tres a dos fechas la sanción para las Eliminatorias 2022. Chile le reclamó a la FIFA jugar con público ante Uruguay.

El jugador trasandino que estaba junto a su hermano Sandrino y un grupo de amigos en el VIP cuando comenzaron a insultarse con otro grupo. “Se encararon con los guardias, se tiraron vasos e incluso voló una botella de vodka que cayó en la cabeza de otra persona”, reveló un espectador que estuvo aquella noche.

Oliver Reif, CEO de la discoteca nocturna, no negó el conflicto que se generó en su local, sin embargo, confirmó que “el ataque con la botella no provino del grupo de Vidal”.

Por aquel entonces, Chile había perdido los partidos ante Paraguay y Bolivia en la doble fecha FIFA, complicando sus posibilidades de clasificación al Mundial de Rusia 2018, las cuales se terminaron con la goleada de Brasil en la última jornada.

En 2007, tras caer en las semifinales del Mundial Sub-20 de Canadá ante Argentina, varios jugadores chilenos, con Vidal entre ellos, se trenzaron en una pelea con la policía.

Los futbolistas terminaron detenidos y fueron conducidos esposados al cuartel. Arturo Vidal acusó a los agentes de haberlos insultado con expresiones racistas y de usar fuerza excesiva contra ellos.

En noviembre de 2011, antes de un partido contra Uruguay, Jorge Valdivia decidió celebrar el bautismo de su hijo menor. A la fiesta asistieron sus compañeros Arturo Vidal, Carlos Carmona, Jean Beausejour, Gonzalo Jara y el entonces técnico Claudio Borghi, quien se retiró temprano.

Tras su salida, la fiesta siguió y los jugadores citados llegaron tarde a la concentración y, como lo describió el propio seleccionador, en un “estado no adecuado”, viniendo a decir que estaban ebrios.

Los jugadores fueron suspendidos por 10 partidos; una vez cumplida la mitad del castigo, fueron indultados.

En julio de 2013, la modelo colombiana Mónica Jiménez grabó un video de un chat con Arturo Vidal y el ex sevillista Gary Medel. En las imágenes ambos aparecen borrachos, con el agravante de que estaban concentrados con Chile de cara a sendos partidos frente a Paraguay y Bolivia.

En octubre de 2013, en medio de la euforia por la clasificación de Chile para el Mundial de Brasil-2014, Vidal perdió el vuelo en el que debía regresar a Italia y Antonio Conte, el entonces técnico del Juventus, lo dejó en el banco de suplentes por tres partidos y el club le impuso una multa.

Arturo Vidal fue sancionado por la Juve de tras protagonizar una acto de indisciplina antes del partido contra la Roma (noviembre de 2014). El “pit bull” se fue a una discoteca, donde estuvo de juerga hasta las 5.30 horas de la mañana. Además, tuvo un altercado con otro cliente del local, que fue filmado.

También merece la pena recuperar el vídeo, éste sin polémica de por medio, de la fiesta de campeones de Liga de la Juventus, con Álvaro Morata, Roberto Pereyra y Martín Cáceres llevando la voz cantante.

Por otra parte, el máximo dirigente chileno, en diálogo con ADN Deportes, manifestó: “Tenemos más esperanza de revertir la sanción al público. Hemos cumplido todas las instancias. Hay una hipersensibilidad, han sido muy estrictos con Chile y no es diferente a lo que ha pasado en el resto de Sudamérica”.

El reclamo de Chile va en línea con distintas sanciones que tuvieron algunas asociaciones de América por inconductas de sus hinchas. Un ejemplo es Argentina, que por reincidencia, deberá jugar contra Colombia con aforo limitado. Otro caso es el de México, que también le pidió al organismo internacional que “valore” sus campañas de concientización.

“Yo quiero hablar de las sanciones de esta fundación encargada de detectar las malas conductas del público en los estadios, pero todo Sudamérica ha sido sancionado de forma estricta y principalmente nuestro país. Queremos hacer un reclamo formal al secretario general de FIFA”, sentenció Milad.

Pablo Milad también confirmó que luego del partido ante Argentina, en la altura de Calama, estudiarán junto al cuerpo técnico y los jugadores si continuarán jugando allí o si regresan a Santiago de Chile, dependiendo de cómo se adapten a las condiciones.

“Todavía no está definido si con Uruguay jugamos en Calama. Vamos a esperar la adaptación de los jugadores con Argentina y esperemos que las cosas se den en base a lo planificado. Hasta las vallas las debemos llevar desde Santiago porque no hay suficientes. Todo es bastante sacrificio económico, pero la prioridad es lo deportivo. Argentina es una potencia mundial, vienen con un nivel alto y las ansias de mostrarse, más allá que no esté Messi. Espero que los chicos se adapten a la altura”, aseguró el pope de la ANFP.

De cara a este compromiso, los aficionados chilenos protestaron por los elevados precios de las entradas, aunque la expectativa es tal que los mismos se agotarían en pocas horas.

Este último martes 18/01, la organización del fútbol chileno sacó a la venta los tickets para el mencionado encuentro correspondiente a la fecha 15 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Dicho juego tendrá lugar el 27 de enero a las 21:15 y, si bien la Albiceleste ya está clasificada, será vital para los locales, que actualmente están fuera incluso del repechaje, con 16 puntos de 42 posibles. Tal es la presión (el combinado trasandino no logró su pase a Rusia 2018) que apuestan todo a su localía en la región de Antofagasta: cancha más chica y parte de acostumbramiento para la siguiente jornada, en la cual también jugarán en la altura cuando visiten La Paz (el 01/02 contra Bolivia). Eso sí, la pandemia le quitará parte del marco que esperaban.

Es que en un principio, el estadio en el que suele ser anfitrión Cobreloa (cuenta con capacidad de casi 14.000 personas), podía recibir a 8.469 espectadores por el Plan Paso a Paso que instaló el gobierno vecino. Sin embargo, el retroceso de Calama a Fase 3 reduce el aforo máximo de un 70 por ciento de la capacidad a un 60%. Incluso allí temen por la crecida de casos, aunque estos números no se moverían hasta el partido. Finalmente, la cantidad de boletos que dispuso la ANFP es de 7.259. El traslado a Calama, más las restricciones por el Covid-19, dejaron el valor de los tickets en números récords para Chile en encuentros por Eliminatorias. Pese a este detalle y que Lionel Messi, la gran atracción en cada juego de la Albiceleste, no estará, las localidades ya empezaron a agotarse en algunos sectores.

Las entradas, que se habilitaron a las 14 de este martes y se adquieren por el sitio de Puntoticket (con demoras que superan la hora), tienen los siguientes montos: Galería Sur, Norte y Visita están sin disponibilidad y contaban con un valor de 38.500 pesos chilenos. La tribuna Andes, a su vez, se adquiere por $110.000, mientras que la Pacífico en unos $220.000 (traducido en dólares serían unos 269 USD y en pesos argentinos unos 28.000, al cambio oficial de hoy).

El encuentro en Calama será arbitrado por el referí brasileño Anderson Daronco, según resolvió la FIFA. Fabricio Vilarinho y Rodrigo Figueiredo serán los jueces asistentes y como cuarto juez el encargado será Flavio Rodrigues.

En la nómina se destacan los defensores de River Plate y Racing Club, Paulo Díaz y Eugenio Mena, respectivamente.

Los convocados de Chile son: arqueros: Claudio Bravo (Betis, España), Brayan Cortés (Colo Colo) y Sebastián Pérez (Universidad Católica).

Defensores: Mauricio Isla (Flamengo, Brasil), Guillermo Maripán (Mónaco, Francia), Gary Medel (Bologna, Italia), Valber Huerta (Universidad Católica), Eugenio Mena (Racing), Francisco Sierralta (Watford, Inglaterra), Sebastián Vegas (Monterrey, México), Benjamín Kuscevic (Palmeiras, Brasil), Paulo Díaz (River Plate) y Gabriel Suazo (Colo Colo).

Mediocampistas: Erick Pulgar (Fiorentina, Italia), Tomás Alarcón (Cádiz, España), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen, Alemania), Claudio Baeza (Toluca, México), Pablo Galdames (Genoa, Italia), Marcelino Núñez (Universidad Católica), Pablo Parra (Puebla, México), Felipe Méndez (Unión Española), Marcelo Allende (Montevideo City Torque, Uruguay).

Delanteros: Ben Brereton Díaz (Blackburn Rovers, Inglaterra), Jean Meneses (León, México), Joaquín Montecinos (Audax Italiano), Alexis Sánchez (Inter, Italia), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro, Brasil), Iván Morales (Colo Colo) y Víctor Dávila (León, México).

Cuando restan cuatro partidos para el final de las eliminatorias sudamericanas, Chile ocupa la sexta posición 16 unidades y necesita sumar para meterse en zona de clasificación.