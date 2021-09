Carlos Bilardo enojado: "No soy perdedor, soy ganador"

En un programa que era coordinado por Rafael Olivari (a quién se lo escucha increpar a Bilardo), también puede verse a Alejandro Apo y a Carlos Parnisari, entre otros. En un momento de la charla, lo acusan a Bilardo de tener infiltrados en la platea para recibir preguntas “amigables”, los clásicos “centros” para que el entrevistado salga airoso de momentos incómodos. El entrenador, en el corte publicitario, se acercó a la tribuna para señalar a las personas que le hicieron preguntas para dar su parecer: “¡A vos no te conozco, a vos no te conozco, a vos no te conozco!”, gritó el DT mientras señalaba a cada uno. Allí fue cuando el conductor del programa, Olivari, le manifestó a Bilardo su parecer: “Si usted se agarra la bandera es problema suyo, yo le estoy diciendo que acá vino gente a insultar a la gente que piensa contra usted, nada más”, expresó.

BILARDOMUNDIAL86.jpg Carlos Bilardo en uno de los tantos festejos en México '86.

La situación por la que atravesaba el seleccionado nacional hasta ese momento era compleja, pero sobre el final del v'deo, Bilardo se puso firme frente a las críticas de la mayoría de los presentes y se dirigió a la tribuna con un mensaje con el que pareció vaticinar el futuro: “Con toda seguridad, yo te aseguro a vos y vengo acá después del campeonato mundial como vine siempre. Yo te pongo la firma si querés que donde vamos nosotros estamos siempre arriba, yo no soy perdedor, soy ganador”, cerró un Bilardo enojado con parte de la platea. El resto es historia: la Argentina se coronó campeón en México 86 con un Maradona determinante rodeado de un gran equipo formado por Carlos Salvador Bilardo.

Actualmente, Carlos Salvador Bilardo padece el síndrome Hakim-Adams y todavía desconoce la muerte de Diego Armando Maradona y, según su hermano Jorge, espera la indicación del médico para transmitirle la noticia.

“Estamos esperando que el doctor nos diga cuándo le podemos decir lo de Diego. Carlos pregunta por Diego. La otra vez estábamos con Lemme y preguntó, ‘Che, ¿dónde estará el Die?’. Y estará por ahí le dije. El doctor dijo que hay que esperar a decírselo”, indicó Jorge Bilardo para radio Colonia.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 y generó un impacto mundial que la familia Bilardo buscó evitar a los ojos y oídos del ex DT del seleccionado argentino campeón del mundo en 1986 y subcampeón en Italia 1990.

“Diego fue el hijo varón que no tuvo. Discutían y peleaban como padre e hijo, pero el Diego tenía 10 tipos en La Paternal que le rompían la cabeza. Lo volvían loco. No había uno que se le arrimara por buena onda, todos le querían sacar algo. Como pibe, era un tipo bárbaro. Muy buena gente”, indicó el hermano de Bilardo.

Jorge afirmó que Carlos está “muy bien” y un enfermero tiene el control remoto de la televisión para cambiar de canal en caso de que mencionen a Maradona o a Alejandro Sabella.

El hermano del ex DT de Estudiantes LP también confirmó que Carlos recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Le dieron la segunda dosis en la cancha de Boca. Me preguntó qué hacíamos ahí, si íbamos a ver un partido”, apuntó Jorge Bilardo, quien aseguró que su hermano recibe visitas de integrantes del plantel campeón en México '86 como Oscar Ruggeri, Nery Pumpido y Jorge Burruchaga o glorias de Estudiantes La Plata como Juan Ramón Verón.

Nacido el 16 de marzo de 1938 en el barrio porteño de La Paternal, el Narigón alternó su adolescencia y su juventud entre sus estudios de Medicina y el afán de prosperar en el fútbol profesional. Tras subir peldaño por peldaño en las divisiones menores, debutó en la primera de San Lorenzo en 1958 e incluso formó parte del plantel que resultó campeón en 1959.

Sin embargo, en el Ciclón no se afirmó y pasó cuatro años en Deportivo Español, de 1961 a 1965, hasta que en enero de ese año llegó a Estudiantes convocado por su flamante entrenador Osvaldo Zubeldía, y desde entonces se estableció un antes y un después en la historia del club y en la del propio Bilardo.

Primero como extremo derecho, después como mediocampista interior, se destacó por su buena ubicación en la cancha, por su criterio para hacer circular la pelota y sobremanera por su astucia para capitalizar los méritos propios y las falencias de sus adversarios.

Fue, de hecho, el alumno más adelantado en el que Zubeldía delegaba la organización del equipo dentro del terreno, un equipo que amén de ser el primero de los denominados chicos en ganar un campeonato argentino (Metropolitano del 67) cosechó otros cinco títulos, incluida tres Copa Libertadores (68/69/70) y la Intercontinental del 68, en Old Trafford, versus Manchester United.

Tras retirarse en diciembre del 70, en el 71 se hizo cargo de forma interina de la dirección técnica de Estudiantes, hasta salvarlo del descenso, volvió al club platense en el 73, en el 82 (cuando ganó el Metropolitano de ese año) y en 2003, días de la hilarante anécdota del “gatorei”.

Estuvo al mando de los planteles de Deportivo Cali, San Lorenzo, Boca, Sevilla de España y las selecciones de Colombia, Guatemala, Libia y Argentina, a cuyo mando se alzó la Copa del Mundo de México 86 y se llegó a la final de la Copa del Mundo de Italia 90.

Polémico, controvertido, considerado un genio por sus adoradores y un bufón malsano por sus detractores, de forma voluntaria o no Bilardo gestó la doctrina del bilardismo que durante por lo menos un par de décadas separó las aguas con el menottismo de César Luis Menotti: se supone que el bilardismo encarna el trabajo metódico del pizarrón y el menottismo encarna la inspiración y el romanticismo.

Ex secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, ex director general de selecciones nacionales, Bilardo estudió periodismo deportivo, fue columnista de una señal internacional de TV por cable y hasta tuvo su programa de radio.

Por el momento, según la información que brindó el hermano del ex DT, Carlos, que está rodeado constantemente de dos enfermeros, aguarda que los médicos le digan si hay que operarlo o no.