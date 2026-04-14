Champions League: Atlético Madrid 1-2 Barcelona, el "Colchonero" quiere liquidar la faena
Con el triunfo por 2-0 del Atlético Madrid en la ida de los 4tos de Champions League en el Camp Nou, el "Colchonero" quiere sentenciar la llave con Barcelona.
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Atlético dio el golpe en la ida
En la que podría ser su última temporada en el Atlético Madrid el Cholo Simeone sigue buscando el sueño de ganar la Champions League, aquella que se le negó en 2014 y 2016 y encima ambas perdidas con el Real Madrid. Ahora tiene casi nock out al Barcelona en cuartos de final con el triunfo de visitante 2-0 en la ida, pero no se debe dormir.
Previa Atlético Madrid-Barcelona
Si uno analiza que el Atlético Madrid ganó la ida por 2-0 en cancha del Barcelona, y que ahora jugará en el Estadio Metropolitano, y el entrenador es el Cholo Simeone, entonces decimos caso cerrado, es imposible que ningún equipo en esta instancia le gane por 2 goles de diferencia al “Aleti” en su casa. Pero nada está cerrado y el Atlético lo sabe.
Barcelona sabe que el 2-0 de la ida fue un simple accidente, que fue superior y que una expulsión temprana lo condicionó en el resto del partido, pero a pesar de eso siguió intentando y no tuvo la suerte de empatar. Entonces cuando un equipo sabe que fue superior al otro equipo, pero no se dio el resultado, lo que sabe es que tiene las armas para ganarle por 2 o más goles a su rival.
El ganador de esta llave se enfrentará al que se quede con la llave de Arsenal y Sporting Lisboa, en la ida jugada en Portugal el conjunto inglés se impuso por 1 a 0 y jugará en su casa la vuelta con una buena ventaja.
Atlético Madrid y Barcelona se enfrentarán por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League hoy a las 16hs de Argentina en el Estadio Metropolitano de Madrid y será televisado por ESPN.
Formación Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid y Barcelona no confirmaron sus 11 iniciales pero si podemos darle las probables formaciones:
Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Lookman; Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.
Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.
Champions League: El otro partido del martes
A partir de las 16hs habrá otro partido de Champions League por la vuelta de los cuartos de final de Champions League será Liverpool-PSG, en la ida fue triunfo del conjunto francés por 2-0 en lo que fue el único triunfo local de la ida de los cuartos de final de la Champions League, ya que los otros fueron triunfos visitantes. Televisa Fox Sports.
El ganador de esta llave jugará con el vencedor de Bayern Múnich y Real Madrid, que jugarán este miércoles a partir de las 16hs de Argentina en el Allianz Arena de Alemania. La ida fue sorpresa y triunfo alemán en la capital española.
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