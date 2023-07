PASO furiosa: En el conurbano se tiran con corte de boleta

Intendentes del conurbano bonaernse piden corte de boleta

Es por este motivo y tantos otros que varios intendentes decidieron salir a pedir el corte de boleta del vecino. Hurlingham, Tres de Febrero, La Matanza, Exaltación de la Cruz, Tigre y muchos más son los vecinos que se lanzaron a la carrera por intentar retener el poder local:

image.png

Si bien hay quienes aseguran que el jefe comunal estaría intentando despegarse de Diego Santilli, su entorno lo negó rotundamente a La letra chica y aseguró que en la boleta van todos juntos, que la versión que puede estar circulando no tiene coherencia; si reconocieron que cuentan con apoyo de cierta parte del peronismo "pero que se trata de militantes que no lograron encontrarse con ciertas cuestiones en su espacio".

"Es por eso que hoy están dándole una mano a Diego, no es algo que se esconda, es público, y no vemos problema en que eso sea así", deslizaron desde el entorno del intendente.

El Parlamentario filtró lo que está pasando en La Matanza y Exaltación de la Cruz: "la interna entre Fernando Espinoza, el actual intendente, y Patricia Cubría, legisladora bonaerense y referente del Movimiento Evita, tenía a ambos precandidatos del lado del ministro de Economía, Sergio Massa, pero en las últimas horas se conoció que desde el espacio disidente invitaron a “cortar boleta” para ir en apoyo de Grabois".

Misma situación ocurre en Exaltación de la Cruz con la precandidatura de Diego Nanni, a quien le adjudican el corte de boleta para “desligarse de una derrota oficialista en el municipio, la gobernación y la presidencial, y así perder la comuna”. “Reparten su boleta doblada de forma tal que se vea Nanni de un lado y en blanco del otro. Uno arregla con un intendente para que le milite la boleta y traccione. No para que corte boleta y reparta la de la oposición”, acusaron desde UP en aquel municipio, según dicho medio.

image.png Beto Valdez: "Sigue avanzando el efecto tijera en el Gran Buenos Aires. De Tres de Febrero pasó a Hurlingham. Milei-Santill".

image.png Beto Valdez: "Sigue el show de las tijeras en JxC. De Tres de Febrero a Hurlingham y ahora en Tigre".

Néstor Grindetti, precandidato a gobernador bonaerense de Patricia Bullrich analizó a Clarín que "es muy difícil el corte de boleta, estadísticamente. Nunca ha habido más de dos o tres puntos de diferencia entre el gobernador y el presidente. A nosotros, no obstante, nos parece que a partir de 2025 se tiene que avanzar en un proyecto de ley, que hemos enviado a la Legislatura, para que las elecciones bonaerenses sean separadas. Eso permitiría hablar de las problemáticas de la provincia y no de temáticas nacionales. Con el sistema actual, el gobernador queda invisibilizado en la boleta".

En tanto, consultado si el escenario actual no perjudica a Axel Kicillof y si sería más conveniente para él poder desdoblar, como él propone, agregó: " No sé si es tan así. En Lanús el hospital es provincial, es un desastre, pero la gente me viene a reclamar a mí que soy el intendente. No está clara la responsabilidad del gobernador o del intendente y terminan quedando todos los cargos desdibujados".

Desde UP dijeron a TN: “que haya varias listas en un distrito puede servir para sumar por varias canastas en las PASO. Pero para la general y en un balotaje qué pasa con los heridos de esas internas, cómo vas a lograr que hagan campaña por vos. Capaz prefieren que vos pierdas y tener una oportunidad en el próximo turno y no bancarse cuatro u ocho años. Los intendentes son los reyes del corte de boleta”. En JxC, también: “No hay dudas, van a jugar para ellos si sienten que pierden. En 2019 pasó con Julio Garro en La Plata, que fue reelecto y tuvo 9 puntos más que Mauricio Macri”.

