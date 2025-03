Semana caliente: Patricia Bullrich, "golpe institucional" y denuncia a la jueza Andrade

La jueza Karina Andrade había ordenado, el jueves pasado, la liberación de más de 100 detenidos durante los incidentes que se desataron en la marcha de jubilados al considerar que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional.

Bullrich, anoche en declaraciones al canal LN+, acusó a Andrade de “defender delincuentes ”, dijo que “de jueza tiene poco” e ironizó: “ No sé si está leyendo la Constitución de la Argentina. Debe estar leyendo la de Venezuela. En nuestro país, el derecho a peticionar no implica la alteración del orden público y la delincuencia”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1901600120770027851&partner=&hide_thread=false DENUNCIAMOS A LA JUEZA ANDRADE



Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus… pic.twitter.com/HiPLP7atrM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2025

“En la Argentina el derecho a peticionar no es la alteración del orden público y la delincuencia. Eso es un hecho delictivo. Si la señora jueza no tiene a su cargo la posibilidad de aplicar el Código Penal, debería haberse apartado ”, completó.

“En reiteradas ocasiones alegó no tener los elementos necesarios para mantenerlos detenidos. Y aun cuando, como fueron detenidos en flagrancia, hay un proceso de investigación de 48 horas, ella los liberó por WhatsApp en dos horas. Esa es su filosofía. Cree que romper todo es un derecho. Defiende delincuentes”, agregó la ministra.

Patricia Bullrich, entre jubilados y el "golpe"

Sobre la movilización del pasado miércoles, la titular de la cartera de Seguridad se negó a considerarla como una “marcha”: “Una cosa son 200 jubilados que van a protestar a las inmediaciones del Congreso. Lo que sucedió el miércoles, mientras tanto, está por fuera de la Constitución. La alteración al orden, destrucción, ir a una plaza a romper todo lo que te encontrás, tener armas. Eso, desde mi punto de vista, no está dentro del derecho”.

“La alteración total del orden público es un mecanismo utilizado, a mi parecer, para sacar un gobierno por las malas. Entonces, existe una amplia diferencia entre una marcha y lo que pasó el otro día. Lo que pasó el otro día fue una batalla para intentar generar una degradación de los valores democráticos”, añadió.

Si bien no se comprobó la presencia de líderes o integrantes de barrasbravas, Bullrich insistió en su presencia y la vinculó a dirigentes políticos opositores: “Desde [Sergio] Massa, [Axel] Kicillof, Cristina [Kirchner], [Luis] D’Elía y [Eduardo] Belliboni, todos formaban parte de un sistema donde manejaban recursos y sometían a millones de personas, que utilizaban como mano de obra para las marchas. Eso lo perdieron. La gente dejó de ir a la movilización. Y entonces tuvieron que suplantar las marchas de jubilados de los miércoles con un actor social de los más marginal que tiene la política: las hinchadas. Eso más el elenco estable de la izquierda más patotera que tiene la Argentina unido a una cantidad de delincuentes. El miércoles, el mismo que te roba en la esquina de tu casa fue a la plaza a romper todo. De 30 detenidos por la Policía Federal, 26 tenían causas”.

“Kicillof el otro día sacó un tuit vergonzoso diciendo que la del miércoles fue una marcha por los derechos de los jubilados. Debía haber 30 jubilados como mucho. Ellos entienden que estamos haciendo un esfuerzo enorme para que todos tengan mejores condiciones de vida. Cabe destacar que hoy los jubilados cobran más en dólares de lo que cobraban con el caradura de Massa”, se quejó.

Luego, insinuó la posibilidad de que sea uno de los artífices de un posible golpe de estado contra Milei: “Cuando no pueden ir contra un gobierno por la economía, no lo pueden desestabilizar y hacer que tenga más gasto. Cuando están viniendo las inversiones, el campo está mejor que nunca y hay proyectos de minería. Cuando el país empieza a salir, dicen ‘bueno, vamos a un punto donde nosotros somos fuertes: huelgas generales y tratar de llevar a la peor delincuencia del país a hacer una marcha’. Yo creo que hay un intento de llevar adelante un golpe institucional. Hace cuatro días me dijeron ‘Massa está detrás de esto’. Yo no lo puedo aseverar. Pero salió justo a hablar ayer [por el sábado]. Piénsenlo”.

