Consultado durante una entrevista con Radio Mitre acerca del sector de dónde podrían haber recibido las agresiones, dijo:

“Yo no sé quién fue, no voy a personalizar. Yo lo digo como advertencia, la ambulancia es intocable, el equipo es intocable, porque estamos tratando de salvar a un herido y, no me vengan por cualquier lado. Eso no lo vamos a admitir. La ambulancia es la ambulancia, el SAME es de todos. No toquen las ambulancias”. Concluyó

