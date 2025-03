USA estaría perdiendo ante China una batalla high tech clave

USA y China compiten no sólo por la economía sino también por la tecnología, en particular la que se aplica al armamento. Y los drones resultan herramientas decisivas en el combate moderno tal como se demostró en el conflicto Armenia vs. Azerbaiyán, que lo ganó con drones turcos; y Rusia vs. Ucrania, en el que los rusos fueron sorprendidos por esos drones turcos y luego reaccionaron apelando a drones iraníes. USA y China, que son potencias aeroespaciales, compiten por los drones de nueva generación.