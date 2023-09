Recrean el silbato Azteca usado para sacrificios humanos

Si te interesa la arqueología y los misterios no te pierdas: Egipto: Descubrimiento arqueológico de 1.000 años en el mar

Según el experto, la forma del silbato imita la forma de la laringe humana. Una vez que el usuario sopla en él, el aire se divide en dos, creando ondas sonoras oscilantes que circulan alrededor de una gran cámara antes de escapar por un segundo agujero.

Algunos de los silbatos tienen una bola dentro de la cámara, a menudo hecha de corcho, que rebota y distorsiona aún más el sonido. El resultado es un grito agudo y desgarrador que parece provenir del más allá.

The Scariest Sound In The World