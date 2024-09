¿Qué le pasó? Santiago Caputo posó para una foto y se volvió viral por su aspecto

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ChocoJAC/status/1836096090971496522&partner=&hide_thread=false Che... Santi Caputo le cumplió el sueño a Miguel Del Sel. pic.twitter.com/rEWLDG5EJv — Xián (@ChocoJAC) September 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/valerapazok/status/1836098883832709533&partner=&hide_thread=false - y si sale bien?

- Flaco 9 meses de gobierno y Santi Caputo está pidiendo la hora pic.twitter.com/lCUGS0cJGY — Valería Paz (@valerapazok) September 17, 2024



Eduardo Feinmann culpó a Santiago Caputo por el rating del Presidente

El domingo (15/09) Javier Milei transmitió por cadena nacional su discurso en el que presentó el Presupuesto 2025 desde el Congreso.

Al parecer a gran parte de la sociedad pareció no importarle el hecho y el número de la audiencia fue bajo y el periodista Eduardo Feinmann responsabilizó a Santiago Caputo al respecto.

"En principio, me parece que la puesta en escena del 'mago del Kremlin' no dio mucho resultado en los números del rating. Para mí es todo televisión, no importa. Si sumás todo, televisión abierta y cable, sumaba 14 puntos. La gente fue a buscar otra cosa", dijo el conductor de LN+.

Y agregó: "La gente no quería escuchar al Presidente". Asimismo, el comunicador aprovechó para cruzar al consultor político y agregó con picardía: "Quizás alguna cuestión se le está yendo de la mano".

------------------

Más contenido en Urgente24:

Carne: Pese a un consumo en fuerte caída, los precios prometen repuntar

Vaca Muerta y el exclusivo festejo de Neuquén y Río Negro por el empleo

A Guillermo Francos, el que lava la ropa sucia de Javier Milei: ¿Quién resaltó 60.000?

Padre rico, hijos en guerra: Los Murdoch hacen que Succession parezca fácil

Empezó el ElectroFans 2024: dónde comprar electrodomésticos con 40% de descuento