El ataque de ira de Iliana Calabró contra la prensa: "No quiero saber más nada"

La artista se mostró visiblemente molesta luego de que circularan versiones de que se enriqueció durante su matrimonio con dinero ilícito: "Lo único que tengo gracias a Dios me lo gané trabajando o porque me regaló mi papá, porque me ayudó como toda familia argentina que necesitamos lamentablemente que te den un empujoncito para poder tener tu casa, para poder tener tu auto".