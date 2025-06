Iliana Calabró reveló qué les prometió a sus hijos tras la detención de su exmarido

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1930059566651265230&partner=&hide_thread=false ILIANA CALABRÓ HABLÓ SOBRE LA DETENCIÓN DE SU EX, FABIÁN ROSSI



"Estoy bárbara, me afecta por mis hijos"

"Después de 12 años ya hice mi duelo"

"Fue muy doloroso para mi, merezco estar tranquila"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/dp5V4cns7j — América TV (@AmericaTV) June 4, 2025



Luego de responder las primeras preguntas se comenzó a irritar y a través del tono de voz dejó en claro que su intención no era seguir hablando. "Les prometí a mis hijos que no iba a hablar", añadió y completó: "No voy a hablar, ni a opinar".