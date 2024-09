Israel contrata a mercenarios africanos a cambio de ciudadanía

Escasez en las FDI

La controvertida medida responde a la tentativa del gobierno israelí de abordar la crisis de las FDI, que están al borde del colapso por escasez de hombres y mujeres “que han recurrido a enviar avisos unilaterales para llamar de regreso a los ex reservistas que, por una razón u otra, han sido eximidos del servicio militar”, según The Times Of Israel.

Una crisis que se ve exacerbada por la negativa de Netanyahu a exigir el servicio militar o nacional a los ultraortodoxos, cuyos representantes políticos también son cruciales para la mayoría gobernante, Aunque hay una ley reciente obliga a los haredíes a alistarse , Netanyahu no la implementó porque dos ministros supremacistas los amenazaron con derribar la coalición gobernante.

image.png Ultraortodoxos amparados por el gobierno para no ser reclutados incluso en un contexto de escasez en la FDI.

De hecho, la eventual salida del ministro de defensa Yoav Gallant y su reemplazo por el inexperto Gideon Sa'ar se debe, entre otras cosas, a ello. En las negociaciones secretas Netanyahu le habría ofrecido el liderazgo en defensa a cambio de un acuerdo político sobre una legislación que permite la exclusión de la mayoría de los hombres ultraortodoxos del servicio militar; algo a lo que el Gallant se opone.

Testimonio de Haaretz

Haaretz entrevistó a un hombre que pidió ser identificado sólo por la inicial A. Llegó a Israel a los 16 años, como parte de la gran ola de solicitantes de asilo. Tiene un estatus temporal que le otorga la mayoría de los derechos que se conceden a los israelíes, pero debe renovarlo periódicamente ante la Autoridad de Población e Inmigración del Ministerio del Interior y no le garantiza un estatus permanente.

“En el pasado, quiso alistarse en el ejército, como muchos solicitantes de asilo que ven el ejército como la mejor manera de integrarse en la sociedad israelí”.

El diario relató que este inmigrante africano tuvo varias reuniones con agentes de seguridad que le pagaron unos cuantos pesos israelíes y ofrecieron regular su estatus legal y otros promesas a cambio de que él luchara en Gaza.

image.png Refugiados se ofrecen como voluntarios ayudan a los residentes de las comunidades fronterizas de Gaza.

“El hombre le dio 1.000 shekels (unos 270 dólares) en efectivo para compensar los días de trabajo perdidos debido a las reuniones. Le dijo que habría un período de entrenamiento de dos semanas si lo reclutaban, uniéndose a otros solicitantes de asilo. También le prometió que el salario que recibiría por el servicio militar sería similar al que ganaba en su trabajo”

“Le pregunté qué iba a recibir, aunque en realidad no buscaba nada. Pero entonces me dijo: si vas por este camino, puedes recibir documentos del Estado de Israel. Me pidió que le enviara una fotocopia de mi documento de identidad y dijo que él se ocuparía de esas cosas”.

En diálogo con el diario el hombre se preguntó qué lo hacía especial a él para integrar las fuerzas de Defensa de Israel: su vulnerabilidad y situación precaria en el país.

Haaretz también supo también que el Ministerio del Interior estaba estudiando la posibilidad de incorporar a las FDI a los hijos de los solicitantes de asilo que fueron educados en escuelas israelíes.

“En el pasado, el gobierno permitía que los hijos de trabajadores extranjeros sirvieran en las Fuerzas de Defensa de Israel a cambio de concederles el estatus a sus familiares directos”.

