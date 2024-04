Gustavo Petro en guerra con el Congreso por tumbar su reforma sanitaria

image.png Gustavo Petro calificó de "humillante para la nación colombiana" el hundimiento de la reforma de Salud propuesta.

“En la comisión séptima de senado nos derrotó Keralty por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros, nos derrotó una violación flagrante de la constitución y la ley", escribió el presidente colombiano Gustavo Petro a través de su cuenta de X (ex Twitter)-

"Mírese por donde se mire, recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos. Eso está prohibido por la Constitución y la ley. Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional”, publicó también el Ejecutivo colombiano.

Cómo funciona el sistema de Salud de Colombia

En diálogo con la BBC, Ramón Abel Castaño Yepes, médico de la Universidad CES en Medellín, define al sistema de salud colombiano, vigente desde 1993, como "un modelo de competencia gestionada".

Es decir, para entender el funcionamiento del sistema de Salud hay que detallar como se financia, gestiona y de la prestación del servicio.

En relación a la cuestión de la financiación de la Salud en Colombia, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) es la entidad que recauda los recursos de impuestos y subsidios: cada ciudadano contribuye con aporte de su salario y los informales están cubiertos por un régimen subsiado mixto (recursos del Estado y fondos contribuyentes privados).

En febrero de 2024, 23 millones de personas estaban afiliadas al régimen contributivo frente a 26,5 millones del subsidiado, según el Ministerio de Salud.

En cuanto a la gestión de la Salud, aquí entran la polémica con las EPS, Entidades Promotoras de Salud (EPS), aseguradoras públicos-privadas que compiten entre sí.

image.png La EPS Sanitas, con 5,7 millones de afiliados, fue una de las intervenidas esta semana por la administración de Petro.

"El ADRES entrega a las EPS un monto per cápita por cada afiliado que tenga", le explica el médico colombiano Castaño Yepes a BBC Mundo.

Ahora bien, a las EPS se le suman las llamadas cajas de compensación (adscriptas a grandes empresas o multinacionales), y los regímenes exceptuados, sistemas alternativos para las Fuerzas Armadas, las universidades y la petrolera estatal, entre otros.

También las EPS contratan a una red de prestadores, hospitales públicos o privados, y a través de estos ofrecen los servicios sanitarios.

Entonces si una persona necesita un sistema de salud, acude a su EPS y ésta autoriza el acceso a los servicios como una cita médica o medicamentos (al ir a la red propia o acudiendo a sus prestadores). Cabe destacar que ningún colombiano paga directamente a la EPS: ésta se le adjudica cuando nace, bajo un número de afiliado.

image.png Sectores progresistas y rurales apoyaban la reforma sanitaria de Petro.

"Uno, en teoría, no puede renunciar a su afiliación con la EPS aunque tenga seguro privado. Si uno tiene empleo, el empleador, por ley, tomará parte de ese salario y lo enviará al Estado", explica Jonathan García Ruiz, investigador de sistemas de salud globales en la Universidad de Harvard en Estados Unidos.

Las EPS acumulan deudas con los prestadores, "por lo que Petro argumenta que estas entidades son ineficientes y que esas deudas acaban quebrando hospitales y clínicas", señala García Ruiz.

"Petro también dice que estas entidades han apremiado más las zonas urbanas que las rurales, lo que ha provocado amplias brechas en infraestructura y servicios", continúa el experto.

En ese sentido, un informe de la Contraloría de la República expone que hoy las EPS deben a los hospitales públicos, clínicas y entidades -que prestan directamente los servicios de salud- más de seis mil millones dólares.

De hecho, de las 26 EPS que existen en la actualidad –ya que muchas se declararon en quiebra- 16 no cumplen con algunos indicadores de ley pese a que anualmente reciben unos 20 millones de dólares del Estado colombiano y acumulan ganancias de las cuales no hay auditorias confiables.

image.png Gustavo Petro: su reforma de Salud no fue aprobada en la Comisión del Congreso.

La reforma de Salud pretendía mantener el actual sistema mixto de pensiones pero fortaleciendo a la estatal Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). De manera tal que los colombianos cotizen sobre sus sus primeros tres salarios mínimos a Colpensiones (3.480.000 pesos colombiano, unos 830 dólares) y si queda un restante de sus ingresos, a fondos privados.

Además, la idea de la reforma de Salud que acaba de ser tumbada en el Congreso era crear en paralelo una renta mensual de 223.800 pesos (unos 54 dólares) para casi tres millones de adultos mayores que no tienen una pensión.

