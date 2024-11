Atentado en Plaza de los 3 poderes: Bolsonarista se inmoló

image.png

“Entonces, todos escucharon una fuerte explosión y en cuestión de segundos, otra y el sospechoso ya estaba caído. En el momento de las explosiones, el presidente Lula ya había abandonado el Palacio de Planalto y los ministros del STF habían dado por finalizada la sesión del día. Fueron retirados de la sala del tribunal. La sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida una vez confirmada la muerte del sospechoso. En el Senado los trabajos continuaron hasta las 21 horas, cuando también fueron suspendidos”.

Según un empleado del Tribunal de Cuentas de la Federación (TCU), que esperaba el autobús en el momento de la detonación de los artefactos, dijo que con el ruido de la primera explosión, los guardias de seguridad intentaron acercarse, pero luego el hombre arrojó la segunda bomba, lo que hizo que los guardias de seguridad se alejaran.

Investigación

El caso está siendo investigado por la Policía Federal que ya confirmó la premeditación del atentado. El sospechoso dejó un mensaje con amenazas a políticos y periodistas en Whatsapp donde adelantó su ataque.

En el estacionamiento del Anexo IV de la Cámara de Diputados también explotó un automóvil registrado a nombre del fallecido. En el interior del vehículo se encontraron artefactos explosivos, ladrillos y otros objetos. Afortunadamente nadie resultó herido.

Francisco Wanderley Luiz realizó varias publicaciones en las redes sociales, donde utilizaba el pseudónimo “Tiu França, atacando a las instituciones de la República y a los políticos. En una de las publicaciones, se tomó una selfie en el pleno del STF. “Dejan entrar al zorro al gallinero (pocilz) o no saben el tamaño de la presa o simplemente es una estupidez. Proverbios 16:18 (el orgullo va antes de la caída)":

En sus publicaciones incluso atacó al vicegobernador Geraldo Alckmin (PSB); a los expresidentes José Sarney y Fernando Henrique Cardoso y al presentador del Jornal Nacional Willian Bonner. “Tenga cuidado al abrir cajones, armarios, estanterías, guardamateriales”.

Así, la Plaza de los 3 poderes volvió a ser escenario violencia política tras la invasión bolsonarista de enero de 2023.

image.png El sospechoso dejó un mensaje con amenazas a políticos y periodistas e un grupo de Whatsapp App.

Jair Bolsonaro, con la reelección de Donald Trump en USA, se entusiasmó por la posibilidad de un segundo mandato, a pesar de que fue inhabilitado para participar en futuros procesos electorales hasta dentro de ocho años por abuso de poder político y económico, así como por uso indebido de medios estatales con fines electoralistas y para difundir mentiras y acusaciones infundadas sobre la fiabilidad del proceso electoral brasileño.

“Soy candidato hasta mi muerte política. No tienen argumentos para sacarme de la política, si no es mediante la fuerza y la arbitrariedad. ¿De qué se me acusa? ¿Qué hice mal? Y si soy tan malo, que me dejen presentarme para perder. Así de sencillo ¿O tienen miedo de mi candidatura?”, se preguntó recientemente.

La justicia brasileña aún retiene su pasaporte en el marco de la investigación que indaga un presunto intento de golpe de Estado por parte del expresidente y su entorno el 8 de enero de 2023.

Según la justicia, un grupo de políticos y militares, liderados por el exmandatario, integraron una "organización criminal" que actuó en "la tentativa de golpe de Estado" para mantener al entonces presidente de la República en el poder.

image.png El auto del agresor lleno de explosivos.

