Escándalo de FPF: Perú pierde ser sede nuevamente, 3 veces en 5 años

Los grupos para la competencia sudamericana son:

Grupo A: Perú, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Argentina

Grupo B: Brasil, Colombia, Ecuador, Cihle y Bolivia

image.png

Fútbol Peruano: el arte de perder organizar torneos

En 5 años, Perú perdió la organización de otros torneos que también son muy importantes.

Sin ir más lejos, el año pasado, el fútbol peruano perdió la oportunidad de que el Mundial Sub 17 sea en tierras incaícas. Esto se debió a que la FIFA consideró que la organización no dio garantías tanto en protocolos como en construcción (o remodelación) de recintos deportivos. En ese momento, debido a la detención de Pedro Castillo, el Mundial no tenía el apoyo del gobierno.

En 2019, Perú también sufrió que le saquen la organización del Mundial sub-17. "Luego de varias visitas de inspección por parte de la FIFA y reuniones adicionales con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y en vista de una serie de desafíos organizativos y de infraestructura vinculados a la realización del evento, el Bureau del Consejo de la FIFA decidió que la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019 ya no se realizará en Perú.", expresó FIFA en su momento mediante un comunicado.

image.png

Esta vez, todavía falta la confirmación oficial de los motivos (y el comunicado de FPF) pero en principio, se vincula estrechamente con las irregularidades del presidente de FPF Agustín Lozano y otros integrantes del fútbol peruano.

Más contenido en Golazo24

Fin del VAR: FIFA prepara un cambio radical para reemplazarlo por otro sistema

Gustavo Alfaro reveló el error fatal que muchos cometen al querer marcar a Messi

Un ex árbitro volvió a pedir la discusión SAD con su proyecto en Diputados

Scaloni se animó contra Riestra pero reculó con los 30 equipos de Chiqui Tapia

Selección Argentina: ¿Cuándo podría clasificarse al Mundial 2026?