Kylian Mbappé habría dado el portazo en Francia tras no ser llamado a la Selección

Deschamps habló en conferencia de prensa y dio la explicación de porqué no convocó a Mbappé y dio por cerrado el tema de forma tajante.

“Tuve un par de conversaciones con Mbappé y tomé la decisión de dejarlo fuera esta vez. Mbappé quería venir y no tiene nada que ver con ningún problema extradeportivo, es mi decisión. No voy a discutir”.

Con estas declaraciones deja entrever varias cosas. Primero aclara que no es un tema extradeportivo, refiriéndose a la acusación que tiene el jugador por un supuesto abuso sexual en Suecia, y a veces no hay que aclarar por qué oscurece, y algo de eso debe haber, sumado a su bajón deportivo. Además, es tajante a la hora de declarar, diciendo que no va a tocar más el tema, y cuando alguien dice eso es porque algo más hay detrás de las razones que da.

El entrenador francés también habló del rendimiento del jugador del Real Madrid diciendo: “Está atravesando un periodo en el que es menos eficaz. Se le juzga mucho por eso. Es normal, pero Kylian seguirá marcando muchos goles. Estoy seguro”, agregó el seleccionador francés.

Con estas declaraciones hay una aceptación del bajón deportivo de Kylian Mbappé, pero los rumores dicen que esa merma en su rendimiento está relacionada directamente con su causa judicial por abuso sexual en Suecia. Si esto es así entonces el entrenador francés hace bien en no convocarlo para poder proteger al jugador ante nuevos bajos rendimientos y nuevas críticas.

