"México es un país libre": Sheinbaum contra Estados Unidos por AMLO

image.png Sheinbaum le respondió al embajador de Estados Unidos.

Sheinbaum demostró esas incongruencias al emitir un video en donde Salazar alababa la cooperación con el Gobierno de México en materia de seguridad, equidistante a lo que planteó en estos días.

"¿Entonces cuál declaración escuchamos, la de ayer o la de hace algunos meses? Porque tiene que haber consecuencia, lógica, en las declaraciones que hace", sentenció.

El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, había dicho hace unos días que "la estrategia de 'abrazos, no balazos' de AMLO, no funcionó... la parte del concepto que tiene validez es la prevención".

La mandataria de México tras mostrar el clip de Salazar este jueves, prosiguió: "En consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno no puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otro primer tema. Segundo tema, México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos con el presidente Biden”.

Embed #ÚLTIMAHORA Sheinbaum responde a las críticas del embajador de EE.UU. contra López Obrador:



"Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día" https://t.co/kVFkhAxMVq pic.twitter.com/0SXTH4YXtY — RT en Español (@ActualidadRT) November 14, 2024

Como reveló Urgente24, si bien México cambia de gestión y presidentes, el crimen organizado sigue abriendo sus tentáculos, en connivencia con el poder.

En ese sentido, la reciente condena de Genaro García Luna, hombre clave del expresidente Felipe Calderón en su “guerra contra el narcotráfico”, a 38 años de cárcel en prisión en USA por colaborar con el Cartel de Sinaloa, cuestiona la presumida estrategia de seguridad confortativa de aquella administración en México, atrapada en las redes del narco.

Pero no sólo ese gobierno está a la sombra del narcotráfico, ya que, según se filtró hace poco, la flamante presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando estuvo en la gobernación de CDMX compró fentanilo a una empresa vinculada a Carlos Lomalí, presidente del Consejo Estatal del partido Morena en Jalisco, cuya propiedad ha estado bajo la vigilancia de la DEA por presunto tráfico de drogas.

Asimismo, varias investigaciones han revelado nexo de su partido Morena con ciertos líderes de organizaciones criminales.

También su política laxa contra el crimen organizado, heredera de AMLO, “Abrazos, no balazos” -mencionada por el embajador de USA,- no contiene la violencia extrema y creciente (decapitaciones) en México.

Incluso, la Administración de Control de Drogas (DEA) descubrió hace algunos años que el narcotráfico mexicano había donado millones de dólares a las campañas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En México tanto los “abrazos” de AMLO como los "balazos" de Calderón han fallado. El problema es estructural. Si México, como Ecuador, no se enfoca en combatir a los funcionarios corruptos y desmantelar esa red siniestra, difícilmente tenga éxito su guerra contra los narcoterroristas.

Desde su victoria, Donald Trump no ha cesado de dialogar con diversos líderes mundiales para ir haciendo presencia, aunque faltan más de dos meses para su asunción, en el plano internacional. La flamante presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las pocos que reveló detalles de su conversación con el presidente electo de los Estados Unidos.

Este viernes (8/11) la mandataria confirmó que la llamada fue muy cortés: “Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto, él inició la conversación felicitándome por el triunfo por las elecciones, obviamente le devolví la felicitación, para eso era la llamada para felicitarle por el triunfo y fue una llamada muy cordial”.

image.png

Aseguró que uno de los temas que sugirió durante el diálogo telefónico del jueves fue el de la “frontera” a lo que ella respondió: “Sí, va a haber espacio para poderlo platicar", relató.

A un día de las elecciones Donald Trump en el cierre de campaña amenazó directamente a Sheinbaum con la imposición de un arancel del 25 % a las exportaciones mexicanas, en caso de que el país no detenga la “avalancha de criminales y drogas que entran” a Estados Unidos por la frontera sur.

Al día siguiente Sheibaum indicó que hubo una disminución del 75 % en el número de migrantes en el ultimo año que llegan a la frontera con Estados Unidos, por la gestión de su predecesor y amigo, Andrés Manuel López Obrador (Morena)

Sheinbaum, asimismo, contó que Trump hasta le mandó saludos a su padre político, con quien dijo había tenido muy buena relación durante su primer mandato.

¿Reunión bilateral?

En julio de este año, Trump en un mitin en Michigan dijo que México bajo la administración de AMLO le dio “todo lo que quería” dentro de las negociaciones que ambos países sostuvieron en temas como comercio y migración. México aceptó en su momento desplegar militares para detener los flujos migratorios.

La presidenta mexicana aclaró también que si bien no fue invitada a la toma de posesión de Donald Trump en enero, precisó que el republicano le dijo que la vería pronto, por lo que no descartó asistir al evento en caso de ser invitada. “See you soon”, se despidió Trump y ella le retribuyó el saludo, según contó.

Durante la campaña electoral, Claudia Sheinbaum, se ha mostrado pragmática con USA. Aseguró en reiteradas oportunidades que estaba abierta al diálogo sea la demócrata o el republicano.

“Estoy convencida de que va a haber buena relación y va a haber ese proceso de información en un inicio”, sostuvo un día antes del triunfo de Trump.

image.png

Otro asunto vital que deberán abordar Sheinbaum y Trump es la crisis del fentanilo. Miles de estadounidenses mueren a causa de la letal y adictiva sustancia, una opioide cuyos principales productores son China y México, según la DEA, y que se ha convertido en un problema de salud pública en Estados Unidos.

Más de 80.000 personas murieron en Estados Unidos el año pasado por cuenta del fentanilo. USA acusa a China de subvencionar la producción de fentanilo en el exterior. Entiende que China provee precursores químicos a los carteles narcos en México que utilizan para producir el fentanilo y luego vender de manera ilegal en Estados Unidos imitando medicamentos como el Adderall o el Xanax.

Tal como contó urgente24,, la nueva presidenta Sheinbaum ya impulsó un plan de paz ambicioso contra el crimen organizado y el tráfico de fentanilo que apunta a reducir los sicariatos y homicidios entre bandas criminales, centrándose en diez ciudades, concentradas en cinco estados, con las mayores tasas de homicidios, entre las que se incluyen: Tijuana y Ciudad Juárez, ambas en la frontera con EE.UU y Acapulco y Colima, en el oeste de México y considerado el municipio más violento del país.

