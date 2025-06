Wanda enamorada: El misterioso jugador del Mundial que la tiene chateando a full

A pesar de eso, Wanda salió a despegarse en LAM con Ángel de Brito. Cuando le preguntaron si estaba o no con Hakimi, se rió y tiró: "Todos los días sale un nombre nuevo", aunque no lo negó con demasiada fuerza. Aclaró que tiene buena onda con el club francés y que por eso la invitaron al partido, pero también dejó bien claro que no está buscando una relación: "Estar sola me encanta, me da miedo que se vuelva adictivo".

image.png Los rumores apuntan a Achraf Hakimi, figura del PSG, y hay varias señales que lo vinculan con Wanda. Ella lo negó, pero no con mucha convicción, y sigue disfrutando de su libertad.

Y ojo, porque hay más: Wanda contó que ahora viaja como quiere, lleva la valija vacía, compra ropa allá y no rinde cuentas a nadie. Tiene amigos solteros que se quedan a dormir en su casa, y hasta se armó su propio "pijama party" diario. "Estar en pareja me limita. Me olvidé cómo es. Hago la balanza y pierdo más de lo que gano", confesó.

¿Quién será el crack que la tiene chateando a full? Por ahora, misterio total. Pero si algo sabemos de Wanda... es que nunca se guarda todo.

