"Hay algo llamado 'adecuación'. Implica caer a laburar como si estuvieras en la Legislatura y no como si acabaras de salir de joda y te fueras a dormir al despacho y clavar bajón... Con lo que cobras, viven 10 jubilados al mes. Que caro nos sale el daño que haces... Como sociedad podemos pedirte que vayas a trabajar con una vestimenta adecuada o es ser facho? No sos una estrella de rock!! A la juventud le llega el mensaje de que está todo permitido y no es así; existen lasreglas y hay que cumplirlas, este libertinaje nos lleva al precipicio", fueron algunos mensajes que circularon en la red social.

Ante la lluvia de críticas, fue la propia Ofelia que respondió: "amo ser tt por literalmente un look". Tuit que obtuvo el apoyo de sus seguidores con diversas respuestas:

"Que buena onda como con solamente una foto, les pones a todes fuera de si. Que mal está la gente... No sabía que la ropa te define tu ideología política... ¡Estás linda Ofe! se te ve por demás contenta, se ve que anoche le viste la cara a Dios... Qué buena foto, rodeada de los proyectos que presentó el marido de Pampita...", respondieron algunos de sus seguidores.

Ofelia Fernández, siempre polémica

De todos modos, Ofelia Fernández ya está acostumbrada a la polémica, incluso la última que protagonizó en redes sociales fue por la presentación de un curioso proyecto de ley que desató críticas de todo tipo.

En concreto, a finales de diciembre de 2021, Fernández presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que propone desarrollar acciones de "difusión, concientización y prevención acerca del cáncer de piel, desde una perspectiva integral de la salud, entendiendo a la misma como un derecho humano fundamental" y en ese sentido pidió que el protector solar sea gratuito para quien lo necesite.

https://twitter.com/OfeFernandez_/status/1473729520205193230 Presentamos un proyecto para que el protector solar no sea considerado estético, sino un medicamento para la prevención de enfermedades. Por lo tanto que haya acceso gratuito para quien lo necesite (las obras sociales ya podrían descontar o cubrir no?) #LeyProtectorSolar #SolBA https://t.co/d8rcNbcpHy — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 22, 2021

