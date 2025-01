Una cucharada de esto al día y mejorará la salud de su corazón

En concreto, los investigadores informaron en el Journal of the American College of Cardiology que, las personas que consumían más de media cucharada de aceite de oliva diariamente tenían tasas más bajas de muerte prematura por enfermedades cardiovasculares, enfermedad de Alzheimer y más.

¿Qué pasa si tomo aceite de oliva todos los días?

Hay más pruebas. Ya en 2020, un estudio había sugerido que consumir más de media cucharada de aceite de oliva al día podría ayudar a reducir el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular.

Los investigadores se basaron en datos de salud y dieta de casi 93.000 adultos en dos estudios que comenzaron en 1990.

Descubrieron que los participantes que consumían al menos media cucharada de aceite de oliva al día tenían un riesgo 14% menor de sufrir enfermedades cardíacas en comparación con las personas que no consumían aceite de oliva.

Es probable que el beneficio del aceite de oliva se deba, en parte, a que es rico en grasas monoinsaturadas, lo que ayuda a reducir el colesterol LDL "malo" y aumenta el HDL "bueno".

El aceite de oliva también ayuda a reducir la presión arterial, un factor de riesgo importante de enfermedades del corazón.

¿Cuáles son los beneficios del aceite de oliva?

Aquí hay otros beneficios importantes del aceite de oliva:

Tiene propiedades antibacterianas

Ayuda a tratar el dolor de artritis

Reduce el riesgo de diabetes tipo 2

Ayuda a combatir la pérdida de memoria

Contribuye a la pérdida de peso

Tiene propiedades antiinflamatorias

Ayuda a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular

Tiene propiedades antioxidantes

Ayuda a reducir el colesterol

Ayuda a controlar el azúcar en sangre

----------

Seguí leyendo en Urgente24

Este "simple" hábito protege los dientes, pero prácticamente nadie lo sabe

El alimento número 1 que debes comer para vivir como los centenarios

La técnica para aliviar el dolor lumbar de la que poco se habla

4 hábitos aprobados por un gastroenterólogo para mejorar tu intestino

Acidez estomacal: 3 infusiones de hierbas que la alivian y 2 que la empeoran