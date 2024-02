Si quieres evitar el Alzheimer, aléjate de esta bebida famosa

Son ejemplos de bebidas azucaradas refrescos regulares (no sin azúcar), bebidas de frutas, bebidas deportivas, bebidas energéticas, aguas endulzadas y bebidas de café y té con azúcares añadidos.

Este tipo de bebida "son la principal fue de azúcares añadidos en la dieta estadounidense", advierten los CDC.

Esto no es nada alentador, tomando en cuenta que el consumo regular de bebidas azucaradas se asocia con aumento de peso, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, y más.

Además, en los últimos años, el consumo regular de este tipo de bebida también se ha vinculado con mayor riesgo de padecer Alzheimer.

Bebidas azucaradas y Alzheimer

No son pocos los estudios que sugieren que las bebidas, endulzadas artificialmente, incluidos los refrescos, tienen cada vez una relación más estrecha con la aparición de Alzheimer más adelante. Claro está, en esto también influyen otros factores de riesgo.

Alzheimer's Drug Discovery Foundation cita un estudio publicado en The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, en el que participaron 2.664 personas, y sugiere que el consumo de bebidas azucaradas aumenta el riesgo de Alzheimer.

"Los investigadores encontraron que aquellos individuos que consumían de una a siete porciones de bebidas azucaradas por semana tenían 1,91 veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que aquellos que no consumían bebidas azucaradas", reseñan.

Ahora, si cree que los refrescos dietéticos son una mejor alternativa a otras bebidas endulzadas, puede que se decepcione. Y es que, todo parece indicar que también pueden aumentar el riesgo de Alzheimer.

En un estudio publicado en Stroke, los investigadores encontraron que "los adultos mayores que bebían regularmente bebidas endulzadas artificialmente, como refrescos dietéticos, tenían aproximadamente tres veces más probabilidades de sufrir un derrame cerebral o desarrollar la enfermedad de Alzheimer en 10 años", detalla Alzheimer's Drug Discovery Foundation.

Para prevenir el Alzheimer, además de evitar las bebidas endulzadas, es importante hacer ejercicio regularmente, mantener un peso saludable, controlar el estrés, dormir bien, socializar y más.

Síntomas de Alzheimer

Ahora hablemos de los síntomas. La Fundación Pasqual Maragall dice que la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por síntomas que tienen una afectación directa sobre las actividades de la vida cotidiana, como los siguientes:

Olvidos o dificultad para recordar información reciente

Repetición insistente del mismo tema o pregunta

Dificultad para orientarse en el entorno

Mostrar confusión

Se hace cada vez más complejo mantener una conversación

Pérdida de objetos personales importantes o de dinero

Alteraciones del juicio

Apatía

Retraimiento o aparente pérdida de interés

Cambios de personalidad

Nerviosismo en ambientes o situaciones nuevas

Necesidad creciente de ayuda por pérdida de autonomía

