Cuidado: Este mal hábito en el desayuno se asocia con cáncer

"Los tumores carcinoides gastrointestinales son un tipo de cáncer en el revestimiento del tracto digestivo (intestinos)", dice la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Cáncer de estómago, de hígado, de colon y más...

Hay alguna evidencia científica que sugiere esta asociación entre omitir el desayuno y un mayor riesgo de desarrollar cánceres del tracto gastrointestinal. The Indian Express cita un estudio publicado en el Journal of General Internal Medicine acerca de este tema.

En el estudio participaron casi 63.000 personas, a quienes les hicieron seguimiento por cinco años. Durante ese tiempo se detectaron un total de 369 cánceres gastrointestinales entre los participantes.

De acuerdo con el medio, los investigadores hallaron que las personas que desayunaban sólo una o dos veces a la semana tenían tres veces más riesgo de sufrir cáncer de estómago y cáncer de hígado, en comparación con aquellos que desayunaban todos los días.

En el mismo estudio se encontró que, las personas que no desayunaban nada, tenían más del doble de riesgo de desarrollar cáncer de esófago y colorrectal en comparación con quienes desayunaban habitualmente.

Peor aún, el riesgo de cáncer de vías biliares se elevó más de cinco veces entre las personas que se saltaron el desayuno.

¿Qué pasa si te saltas el desayuno todos los días?

Tomando en cuenta los resultados del estudio, el Dr. Shailesh Shrikhande, director adjunto de Mumbai's Tata Memorial Hospital y especialista en cánceres gastrointestinales, explica:

“La secreción de jugos gástricos e intestinales ocurre las 24 horas del día; sube cuando comes algo. Pero cuando no comes, la secreción no se detiene por completo. Ayunar durante largas horas significa que no hay comida que estos jugos puedan digerir y comienzan a actuar sobre el revestimiento del estómago y el esófago, corroyéndolo.

El jugo gástrico, destinado a descomponer los alimentos antes de que lleguen al intestino para su digestión, es 100 por ciento ácido clorhídrico puro. Este ácido actúa constantemente en el estómago y el revestimiento intestinal, dañándolos y provocando una serie de cambios patológicos que, en última instancia, pueden provocar cáncer”.

El experto considera importante saber que la duración entre dos comidas no debe ser superior a nueve o diez horas.

Consecuencias de saltarse el desayuno

Te sientes sin energía

Aumenta los niveles de glucosa en sangre

Aumenta la ansiedad

Altera las emociones

Baja las defensas

Provoca problemas digestivos

Se eleva el riesgo de problemas cardíacos

