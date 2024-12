4 alimentos que un cirujano gastrointestinal recomienda: "Los dos últimos los como todos los días"

Aquí están los alimentos que el Dr. Rajan recomienda agregar a la dieta para mejorar la salud intestinal:

El primer alimento en la lista es una fruta muy nutritiva: kiwi.

"Es uno de mis favoritos de todos los tiempos y se ha ha comprobado en estudios de investigación que es tan efectivo como la cáscara psyllium y las ciruelas pasas para mejorar los síntomas de hinchazón y el estreñimiento", dijo el Dr. Rajan.

De acuerdo con el experto, esta fruta puede aumentar la frecuencia de las deposiciones y no tiene efectos adversos como algunos medicamentos para combatir el estreñimiento.

"El kiwi es particularmente rico en fibra soluble, que promueve heces más blandas y aumenta la frecuencia de las heces sin los efectos secundarios asociados a algunos laxantes", explicó.

El café es otro alimento que recomienda el Dr. Rajan, quien dice que muchas personas desconocen sus efectos en la salud intestinal.

"El café se ha relacionado constantemente con un menor riesgo de enfermedad del hígado, el desarrollo de cirrosis hepática y enfermedad hepática crónica", indica el experto.

Además, "el café tiene fibra soluble y polifenoles, estos últimos actúan como prebióticos para alimentar las bacterias buenas intestinales. El café también puede mejorar la motilidad intestinal, haciéndolo beneficioso para reducir el estreñimiento".

"El alimento número tres es algo que trato de comer todos los días", afirmó el cirujano gastrointestinal. Se trata de los frutos secos mezclados, como almendras, nueces y pistachos.

De acuerdo con el experto, los frutos secos se asocian con bacterias intestinales buenas y ayudan a proteger contra el cáncer de colon.

"Consumir una mezcla de nueces le da una amplia gama de fibra prebióticas que promueven la microbiodiversidad en su intestino", dijo. "Hay estudios que sugieren que el consumo regular de nueces, alrededor e 20 a 30 gramos al día, se asocia con una reducción del riesgo de cáncer de colon".

Finalmente, el Dr. Rajan dice que el alimento número 4 "es algo que tomo todos los días y es amado por todos los cirujanos gastrointestinales, médicos y dietistas". Se trata del yogur.

Él recomienda: "Busque yogur que contenga cultivos activos vivos como lactobacillus y bifidobacterium que pueden ayudar a aumentar su buena carga microbiana. Se ha comprobado que el yogur alivia los síntomas del Síndrome del Intestino Irritable e incluso puede mejorar la digestión de la lactosa en aquellos que son intolerantes a la lactosa".

Embed - Gut health foods to improve your gut microbiome! (According to research and a GI surgeon!)