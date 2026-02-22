Vélez 0-0 River: Gallardo vs. Guillermo y un partido clave para el futuro del Muñeco

Live Blog Post

Insólito: Gallardo lo pidió, la dirigencia lo complació, y se va luego de 7 meses sin rodaje

Matías Galarza acordó su salida a préstamo al Atlanta United, de la MLS. Es una cesión con una obligación de compra de 3 millones de dólares por el 50% del pase.

El paraguayo, de 24 años, había llegado en julio de 2025 desde Talleres a pedido de Marcelo Gallardo para reforzar la mitad de la cancha. Sin embargo, con muy poco rodaje y poca consideración del entrenador, Galarza nunca terminó de afincarse como opción para el DT.

River le pagó a Talleres 3,5 millones de dólares por el 70% del pase. ¿Qué criterio maneja la dirigencia del Millonario y Marcelo Gallardo para incorporar futbolistas a su plantel?