Vélez y River juegan por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.15, el Fortín recibe al Millonario en el Estadio José Amalfitani. Un ya clásico entre entrenadores, Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo, se reedita en Liniers.
Vélez 0-0 River: Gallardo vs. Guillermo y un partido clave para el futuro del Muñeco
En el Estadio José Amalfitani, un sólido Vélez recibe a un débil River. ¿Cuánta espalda le queda a Marcelo Gallardo?
19:15
Comienza el partido
19:09
TV: Dónde ver Vélez vs. River
19:04
Insólito: Gallardo lo pidió, la dirigencia lo complació, y se va luego de 7 meses sin rodaje
18:41
Llamado de último momento: Fabricio Bustos es baja y Gallardo convocó a su reemplazo
18:31
Viña titular: por qué el Huevo Acuña no fue convocado vs. Vélez
18:27
Fue campeón con Vélez en 2025 y una pieza clave, pero hoy es titular indiscutido en el River de Gallardo
18:11
Además de Lanzini: todos los ex River que juegan en Vélez esta tarde
17:46
El ¿esperado? regreso de un titular indiscutido en River tras su lesión
17:43
17:29
Árbitro y VAR del partido
17:26
Posibles formaciones en Fortín y Millonario
Es un partido sensible para River y para Marcelo Gallardo. El reciente triunfo ante Ciudad de Bolívar, por Copa Argentina, no hizo más que tirar sal en la herida. Más allá del resultado, lo escueto de la victoria 1-0 con un gol sobre el final del encuentro y ante un equipo recién ascendido del Torneo Federal profundizó las dudas.
¿Debería seguir Marcelo Gallardo al frente del Millonario? Es la pregunta que, desde hace rato, flota en Núñez. Un mal resultado ante Bolívar podría haber sido la estocada final, pero el triunfo mantuvo en pie al DT. Esta tarde, frente a Vélez, los ojos vuelven a estar puestos en el Muñeco.
Como un capricho del fútbol, su rival es Guillermo Barros Schelotto, un ídolo de Boca Juniors y con quien lo une una rivalidad de profesión, por los colores de sus etapas como futbolistas pero también por un duelo que quedó marcado en la historia: la final de la Copa Libertadores 2018.
En relación a aquella vez, hoy el presente los encuentra invertidos. Y las ideas más retorcidas asocian la salida de Barros Schelotto post derrota ante el River de Gallardo en 2018, con una posible salida de Gallardo post derrota ante el Vélez de Barros Schelotto en 2026.
