Vélez 0-0 River: Gallardo vs. Guillermo y un partido clave para el futuro del Muñeco

En el Estadio José Amalfitani, un sólido Vélez recibe a un débil River. ¿Cuánta espalda le queda a Marcelo Gallardo?

22 de febrero de 2026 - 17:50

EN VIVO

Vélez y River juegan por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.15, el Fortín recibe al Millonario en el Estadio José Amalfitani. Un ya clásico entre entrenadores, Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo, se reedita en Liniers.

Es un partido sensible para River y para Marcelo Gallardo. El reciente triunfo ante Ciudad de Bolívar, por Copa Argentina, no hizo más que tirar sal en la herida. Más allá del resultado, lo escueto de la victoria 1-0 con un gol sobre el final del encuentro y ante un equipo recién ascendido del Torneo Federal profundizó las dudas.

¿Debería seguir Marcelo Gallardo al frente del Millonario? Es la pregunta que, desde hace rato, flota en Núñez. Un mal resultado ante Bolívar podría haber sido la estocada final, pero el triunfo mantuvo en pie al DT. Esta tarde, frente a Vélez, los ojos vuelven a estar puestos en el Muñeco.

Como un capricho del fútbol, su rival es Guillermo Barros Schelotto, un ídolo de Boca Juniors y con quien lo une una rivalidad de profesión, por los colores de sus etapas como futbolistas pero también por un duelo que quedó marcado en la historia: la final de la Copa Libertadores 2018.

En relación a aquella vez, hoy el presente los encuentra invertidos. Y las ideas más retorcidas asocian la salida de Barros Schelotto post derrota ante el River de Gallardo en 2018, con una posible salida de Gallardo post derrota ante el Vélez de Barros Schelotto en 2026.

Comienza el partido

TV: Dónde ver Vélez vs. River

El partido se transmite por ESPN Premium.

Insólito: Gallardo lo pidió, la dirigencia lo complació, y se va luego de 7 meses sin rodaje

Matías Galarza acordó su salida a préstamo al Atlanta United, de la MLS. Es una cesión con una obligación de compra de 3 millones de dólares por el 50% del pase.

El paraguayo, de 24 años, había llegado en julio de 2025 desde Talleres a pedido de Marcelo Gallardo para reforzar la mitad de la cancha. Sin embargo, con muy poco rodaje y poca consideración del entrenador, Galarza nunca terminó de afincarse como opción para el DT.

River le pagó a Talleres 3,5 millones de dólares por el 70% del pase. ¿Qué criterio maneja la dirigencia del Millonario y Marcelo Gallardo para incorporar futbolistas a su plantel?

Llamado de último momento: Fabricio Bustos es baja y Gallardo convocó a su reemplazo

Bustos sufre un cuadro gastrointestinal, por lo que quedó desafectado del partido ante Vélez, al que había sido convocado. En su lugar, Gallardo citó al juvenil Ulises Giménez.

Viña titular: por qué el Huevo Acuña no fue convocado vs. Vélez

El campeón del Mundo no fue citado por el DT para el partido de esta tarde. Acuña tampoco había jugado ante Bolívar por un cuadro febril, pero los entrenamientos en la semana no fueron suficientes para ponerse 100% a punto. Matías Viña se mantendrá por el lateral izquierdo.

Fue campeón con Vélez en 2025 y una pieza clave, pero hoy es titular indiscutido en el River de Gallardo

Tomás Galván se ganó, a base de fútbol y compromiso, un lugar en el once ideal del Millonario. Marcelo Gallardo encontró en él un perfil polivalente, capaz de asociarse con los mediocampistas y de pisar el área para empujar el equipo y lograr ataques más peligrosos.

De las Inferiores de River, salió a préstamo a Vélez a principios de 2025. En Liniers vivió un año de ensueño, levantando dos títulos -ya con Guillermo Barros Schelotto en el banco-: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. De hecho, en la Supercopa Internacional fue autor de uno de los goles goles en el 2-0 de Vélez sobre Estudiantes.

Además de Lanzini: todos los ex River que juegan en Vélez esta tarde

Manuel Lanzini es la cara más reconocible de la 'legión Millonaria' que está hoy con la camiseta del Fortín. Además del volante, también se encuentran Emanuel Mammana, Elías Gómez, Braian Romero y Rodrigo Aliendro.

El ¿esperado? regreso de un titular indiscutido en River tras su lesión

Franco Armani reemplazaría a Santiago Beltrán en el arco. El referente de River regresa después de recuperarse de su lesión durante la pretemporada y ocuparía los tres palos vs. Vélez.

Beltrán se metió por la ventana en el arco titular del Millonario. Tras la lesión de Armani, la salida de Jeremías Ledesma y la lesión de Ezequiel Centurión, el juvenil se ganó su oportunidad.

Tras un flojísimo comienzo de año, el arquero ha sido de los puntos más sólidos de un equipo que no encuentra argumentos para jugar bien al fútbol. Ahora le toca salir. ¿Sería un buen cambio?

Árbitro y VAR del partido

Darío Herrera será el árbitro, mientras que Germán Delfino lo acompañará en el VAR.

Posibles formaciones en Fortín y Millonario

Vélez: Montero; García, Mammana, Magallán, Gómez; Baeza, Andrada, Robertone; Pellegrini, Lanzini, Monzón

River: Armani; Montiel, M. Quarta, Díaz, Viña; Vera, Moreno, Galván; Quintero; Ruberto, Salas

