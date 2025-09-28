urgente24
River 1 - Riestra 1: el Malevo madrugó pero el Millonario se repuso

Desde las 18 hs., River recibe a Riestra en el Monumental. Gallardo pone lo mejor que tiene porque sabe que necesita una victoria, fundamentalmente, emocional.

28 de septiembre de 2025 - 17:41

EN VIVO

River y Deportivo Riestra juegan por la fecha 10 del Torneo Clausura. En el Monumental, el Millonario y el Malevo se enfrentan desde las 18 en un duelo atrapante. Mientras que el equipo visitante lidera la tabla de posiciones, el equipo local lo escolta y, en caso de ganar, puede superarlo y quedar puntero.

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Galoppo saca un zapatazo de media distancia y pone el 1 a 1

Juanfer Quintero es el más lúcido del Millonario, pero necesita más socios por delante

River domina con pelota, pero el partido se juega en el terreno que más le gusta a Riestra

El Millonario tiene la posesión, pero por ahora no lastima demasiado. Del otro lado, Riestra juega en la tónica que más cómoda le queda: defendiéndose, haciéndose fuerte cerca de su arco y apostando al contragolpe

¡GOL DE RIESTRA! VIDEO: La pelota parada es infalible para el Malevo y Alonso marca de cabeza el 1 a 0

Comienza el partido

El arma letal de Riestra que puede hacer mucho daño a River: el equipo de Gallardo tendrá que estar muy atento

El Malevo lleva 12 goles en lo que va del campeonato. 8 de esos tantos los hizo de pelota parada. Un recurso muy eficiente del equipo de Villa Soldati y en el que River deberá estar atento.

Lea en Golazo24: Deportivo Riestra puede hundir más a River de la manera menos pensada

"Lo importante es estar ordenado y jugar de contragolpe": el partido que planea Riestra

En la previa del encuentro, el futbolista del Malevo Antony Alonso declaró: "Venimos a hacer nuestro laburo. Lo más importante es estar ordenado y jugar de contragolpe".

También se ilusionó con la posibilidad de jugar en el Monumental: "Es un sueño, vengo del ascenso. Qué más lindo que llevarnos algo de acá, esto es un desafío".

"Va a ser trabado, de segundas pelotas, tenemos que mover rápido la pelota": así espera River al duro Malevo

En la previa del cotejo, Giuliano Galoppo expresó: "No creo que nos vengan a esperar. Va a ser trabado, de segundas pelotas, de intensidad. Tenemos que mover rápido la pelota y tratar de hacer nuestro juego".

Por qué se celebra el Día del Hincha de River cada 28 de septiembre

El Día del Hincha de River se celebra el 28 de septiembre porque es la fecha de nacimiento de Ángel Amadeo Labruna, uno de los grandes ídolos de la historia del club.

TV: Dónde ver River vs. Deportivo Riestra

El cotejo en el Monumental es transmitido por ESPN Premium, el canal del pack fútbol que tiene ESPN.

Por qué no juega Enzo Pérez en River

En el partido ante Palmeiras, que decretó la eliminación del Millonario de la Copa Libertadores, Enzo Pérez sufrió un durísimo corte en su rodilla izquierda, producto de un choque fortuito ante Vitor Roque. Las cámaras mostraron una contundente herida, que el jugador necesitó vendar para continuar jugando.

Tras el partido, Pérez recibió siete puntos de sutura en la herida y hoy es baja para el Millonario.

Equipos confirmados en River y Deportivo Riestra

River: Armani; Bustos, Martínez Quarta, Díaz, Acuña; Portillo, Castaño, Galoppo, Quintero; Salas, Borja

Deportivo Riestra: Arce; Paz, Miño, Barbieri, Sansotre; Ramírez, Monje, Goitia, Alonso; Herrera, Díaz

