River y Deportivo Riestra juegan por la fecha 10 del Torneo Clausura. En el Monumental, el Millonario y el Malevo se enfrentan desde las 18 en un duelo atrapante. Mientras que el equipo visitante lidera la tabla de posiciones, el equipo local lo escolta y, en caso de ganar, puede superarlo y quedar puntero.
River 1 - Riestra 1: el Malevo madrugó pero el Millonario se repuso
Desde las 18 hs., River recibe a Riestra en el Monumental. Gallardo pone lo mejor que tiene porque sabe que necesita una victoria, fundamentalmente, emocional.
18:26
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Galoppo saca un zapatazo de media distancia y pone el 1 a 1
18:25
Juanfer Quintero es el más lúcido del Millonario, pero necesita más socios por delante
18:19
River domina con pelota, pero el partido se juega en el terreno que más le gusta a Riestra
18:13
¡GOL DE RIESTRA! VIDEO: La pelota parada es infalible para el Malevo y Alonso marca de cabeza el 1 a 0
18:02
Comienza el partido
17:56
El arma letal de Riestra que puede hacer mucho daño a River: el equipo de Gallardo tendrá que estar muy atento
17:50
"Lo importante es estar ordenado y jugar de contragolpe": el partido que planea Riestra
17:48
"Va a ser trabado, de segundas pelotas, tenemos que mover rápido la pelota": así espera River al duro Malevo
17:44
Por qué se celebra el Día del Hincha de River cada 28 de septiembre
17:32
TV: Dónde ver River vs. Deportivo Riestra
17:28
Por qué no juega Enzo Pérez en River
17:28
Equipos confirmados en River y Deportivo Riestra
