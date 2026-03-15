River 1-0 Sarmiento: un planteo valiente y arriesgado sorprende al Monumental

River Plate y Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.45, el Millonario recibe al Verde en el Monumental, en lo que será la presentación de Eduardo Coudet en el Monumental como flamante entrenador.

Embed River tiene una oportunidad única. Ya lo es, en realidad, porque Eduardo Coudet está haciendo su presentación como DT en el Monumental. Pero además, dado el endeble rival que hoy enfrenta, el Millonario puede encadenar una nueva e importante victoria al hilo.

En caso de hacerlo, rompería una molesta racha que lo persigue desde mayo de 2025: esa fue la última vez que logró dos victorias seguidas en su cancha. Ya que venció a Banfield en Núñez -en el que fue el último encuentro de Marcelo Gallardo como entrenador-, esta tarde frente a Sarmiento tiene la oportunidad de cortar la racha.

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Pero más allá de las estadísticas, que al fin y al cabo son números fríos, River está ante una chance única por lo importante que significa, a nivel mental y emocional, seguir ganando. Volver a sentirse competitivo, fuerte, sólido. Capaz de dar garantías.

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