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River 1-0 Sarmiento: un planteo valiente y arriesgado sorprende al Monumental

River recibe a Sarmiento

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FOTO @RiverPlate
River recibe a Sarmiento

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River recibe a Sarmiento de Junín en el Monumental por la fecha 11 del Torneo Apertura. El Millonario tiene una chance inmejorable.

15 de marzo de 2026 - 19:35
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River Plate y Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.45, el Millonario recibe al Verde en el Monumental, en lo que será la presentación de Eduardo Coudet en el Monumental como flamante entrenador.

En caso de hacerlo, rompería una molesta racha que lo persigue desde mayo de 2025: esa fue la última vez que logró dos victorias seguidas en su cancha. Ya que venció a Banfield en Núñez -en el que fue el último encuentro de Marcelo Gallardo como entrenador-, esta tarde frente a Sarmiento tiene la oportunidad de cortar la racha.

Pero más allá de las estadísticas, que al fin y al cabo son números fríos, River está ante una chance única por lo importante que significa, a nivel mental y emocional, seguir ganando. Volver a sentirse competitivo, fuerte, sólido. Capaz de dar garantías.

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¡GOL DE RIVER! VIDEO: Driussi la empuja de taco y abre el marcador

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Preocupación en River: qué le pasa a Kendry Páez

El ecuatoriano se está tocando la rodilla derecha recurrentemente. Coudet ya mandó a calentar a Joaquín Freitas por si lo necesita reemplazar.

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Las parejas están claras en el Monumental

Valiente postura de Sarmiento, que establece marcas individuales a los futbolistas de River. En un fútbol que ya casi no hace marcas hombre a hombre por los riesgos que implica, el Verde eligió definir parejas claras de sus jugadores para perseguir a rajatabla a los del Millonario.

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Comienza el partido

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Equipos confirmados en River y Sarmiento de Junín

River: Beltrán; Montiel, M. Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Galván, Moreno; Páez, Subiabre, Driussi

Sarmiento: Burrai; Santamaria, Seyral, Insaurralde, Suárez, Contrera; Zabala, García, Villalba, Díaz; Marabel

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Coudet ya eligió al reemplazante de Facundo Colidio

Ante la expulsión de Colidio en el partido pasado frente a Huracán, el entrenador eligió otro jugador para incluir en la lista de convocados vs. Sarmiento: Agustín Ruberto.

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La coherente decisión de Coudet para elegir el equipo ante Sarmiento

Equipo que gana no se toca. Al Chacho Coudet lo convenció la tarea hecha frente a Huracán y, con lógica, repite equipo ante Sarmiento de Junín.

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TV: Dónde ver River vs. Sarmiento

El partido se transmite por ESPN Premium.

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Árbitro y VAR del partido

Darío Herrera es el árbitro del partido y en el VAR lo acompaña Adrián Franklin.

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Posibles formaciones de River y Sarmiento

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