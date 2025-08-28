en vivo COPA ARGENTINA River 0 - Unión 0: el Millonario sufre falta de creatividad y el Tatengue no se desmorona

River y Unión mantienen la misma intensidad. El Millonario logra sacar ventaja con pelota, pero se queda sin ideas. El Tatengue está atento para marcar.