River y Unión se enfrentan por los octavos de final de la Copa Argentina. Desde las 21.15, Millonario y Tatengue chocarán en el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. El ganador de este partido avanzará a cuartos, donde se medirá contra Racing.
River 0 - Unión 0: el Millonario sufre falta de creatividad y el Tatengue no se desmorona
River y Unión mantienen la misma intensidad. El Millonario logra sacar ventaja con pelota, pero se queda sin ideas. El Tatengue está atento para marcar.
22:53
¡Solo había que puntearla! VIDEO: Unión casi la mete de carambola tras un embrollo dentro del área de Armani
22:46
Otro cambio que se imponía: sale Galoppo y entra Lencina, un jugador para la entre línea
22:39
¡Todo River reclamó penal! VIDEO: ¿No hubo agarrón a Montiel?
22:34
Un cambio que se imponía: Juanfer Quintero ingresa por Nacho Fernández
22:29
River sufre un claro desbalance en el mediocampo y no puede gravitar
22:26
¡Unión tuvo la más clara! Tarragona definió contra el palo pero se fue apenas afuera
22:19
Comienza el 2T
21:58
Final del 1T
21:45
Las imprecisiones dominan la escena y el partido cae en un bache
21:39
Al Tatengue le cuesta mucho con pelota, y por ahora es todo del conjunto de Núñez
21:29
Salas, maná en el desierto para River
21:26
VIDEO: Galoppo mostró su virtud, llegó al área por sorpresa y casi marca el primero para el Millonario
21:21
Millonario y Tatengue protagonizan un inicio del partido intenso y equilibrado: River no la tendrá fácil
21:15
Comienza el partido
20:49
Sorpresa: un Gallardo más ¿precavido? que prescinde de un delantero con titularidad fija
18:01
Los últimos dos malos partidos que el Millonario necesita dejar atrás
17:48
Madelón le cambió la cara a Unión y el Tatengue hizo callo las heridas
17:48
Equipos confirmados en River y Unión
Marcelo Gallardo se inclinó por sumar un volante más y prescindir de Facundo Colidio. El delantero, que supo ser una pieza indiscutida pero en los últimos encuentros mermó su nivel, quedó afuera del once titular.
En el parado táctico, River juega con dos delanteros: Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Es la primera vez que ambos delanteros comparten dupla desde el arranque y sin otro atacante.
