River 0 - Unión 0: el Millonario sufre falta de creatividad y el Tatengue no se desmorona

River vs. Unión

River vs. Unión

@clubaunion
River vs. Unión

River vs. Unión

@clubaunion

River y Unión mantienen la misma intensidad. El Millonario logra sacar ventaja con pelota, pero se queda sin ideas. El Tatengue está atento para marcar.

28 de agosto de 2025 - 20:45

EN VIVO

River y Unión se enfrentan por los octavos de final de la Copa Argentina. Desde las 21.15, Millonario y Tatengue chocarán en el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. El ganador de este partido avanzará a cuartos, donde se medirá contra Racing.

Embed

Marcelo Gallardo se inclinó por sumar un volante más y prescindir de Facundo Colidio. El delantero, que supo ser una pieza indiscutida pero en los últimos encuentros mermó su nivel, quedó afuera del once titular.

En el parado táctico, River juega con dos delanteros: Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Es la primera vez que ambos delanteros comparten dupla desde el arranque y sin otro atacante.

Live Blog Post

¡Solo había que puntearla! VIDEO: Unión casi la mete de carambola tras un embrollo dentro del área de Armani

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1961247351961469395&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Otro cambio que se imponía: sale Galoppo y entra Lencina, un jugador para la entre línea

Live Blog Post

¡Todo River reclamó penal! VIDEO: ¿No hubo agarrón a Montiel?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1961243854130053341&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Un cambio que se imponía: Juanfer Quintero ingresa por Nacho Fernández

Live Blog Post

River sufre un claro desbalance en el mediocampo y no puede gravitar

Al Millonario le hace falta un volante entre líneas, en zona de 3/4 de cancha. Con Enzo Pérez metido entre los centrales, Castaño y Nacho Fernández más cerca de la base y Galoppo demasiado abierto, el equipo de Gallardo sufre la falta de un jugador que conecte el mediocampo con los delanteros.

Live Blog Post

¡Unión tuvo la más clara! Tarragona definió contra el palo pero se fue apenas afuera

Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

Las imprecisiones dominan la escena y el partido cae en un bache

Live Blog Post

Al Tatengue le cuesta mucho con pelota, y por ahora es todo del conjunto de Núñez

Live Blog Post

Salas, maná en el desierto para River

Maxi Salas le ofrece al equipo una buena variedad de opciones en ataque. Con un gran despliegue físico, ocupa distintas zonas del campo para ser siempre opción de pase para sus compañeros. Aunque no es su mejor recurso, se está asociando bien a un toque con los volantes. Pero lo más importante es que con sus desmarques al espacio logra estirar y desacomodar a la defensa de Unión.

Live Blog Post

VIDEO: Galoppo mostró su virtud, llegó al área por sorpresa y casi marca el primero para el Millonario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1961224203903869059&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Millonario y Tatengue protagonizan un inicio del partido intenso y equilibrado: River no la tendrá fácil

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Sorpresa: un Gallardo más ¿precavido? que prescinde de un delantero con titularidad fija

El Muñeco se inclinó por dejar en el banco de suplentes a Colidio. En su lugar, en vez de sumar otro delantero, incorporó un cuarto volante. ¿Es posible esperar un equipo algo más conservador? Seguramente, aunque siempre manteniendo el estilo protagonista que caracteriza a los elencos de Gallardo.

El mediocampo sale con: Galoppo, Enzo Pérez, Castaño, Nacho Fernández

Live Blog Post

Los últimos dos malos partidos que el Millonario necesita dejar atrás

El equipo de Gallardo está en deuda con el juego y necesita tomar confianza. Si contra Libertad, a pesar de la clasificación habían quedado muchas preguntas sobre su rendimiento, contra Lanús eso se agravó. Tal es así que, de la bronca por el empate agónico del Granate, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa.

Live Blog Post

Madelón le cambió la cara a Unión y el Tatengue hizo callo las heridas

Luego del receso invernal, el segundo semestre ha comenzado con una cara renovada para Unión. El Tatengue se ha vuelto un equipo más firme y acumula buenos triunfos en esta segunda etapa del año. Venció a Rosario Central por penales en Copa Argentina, y por el Torneo Clausura empató con Boca en La Bombonera, le empató a Huracán y logró venció a Estudiantes.

No tiene mucho margen de juego y es un elenco pragmático, y aunque hace pocos goles también le convierten poco. Así es como hoy se encuentra en la sexta posición en el Clausura, detrás del Xeneize y a tres puntos del líder.

Live Blog Post

Equipos confirmados en River y Unión

El Millonario sale con: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Galoppo, Enzo Pérez, Castaño, Nacho Fernández; Driussi, Salas

El Tatengue sale con: Tagliamonte; Vargas, Rodríguez, Fascendini, Del Blanco; Palacios, Martínez, Pittón, Fragapane; Estigarribia, Tarragona

